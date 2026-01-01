Implementá Multica en un clic.
Open-source managed agents platform that turns coding AI agents into teammates you can assign work to.
Elegí un plan VPS para Multica
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Multica
Multica is an open-source managed agents platform that lets you treat coding AI agents like teammates instead of one-off chat sessions. Assign tasks to specific agents, watch their progress in real time, and build a reusable skills library that compounds over time as your team works together. It supports any agent CLI installed locally — Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini, and others — through a lightweight daemon that connects your machines back to the central server.
Self-hosting Multica on your VPS keeps every task, code change, and integration credential inside your own infrastructure with no per-seat fees and no third-party agent telemetry. PostgreSQL with pgvector ships pre-configured, so the platform is production-ready from first boot.
Funciones principales de Multica
Soporte multiagente
Conectá Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini y otras CLIs de agentes de codificación a través de un único panel de control.
Demonio de ejecución local
Un demonio liviano se ejecuta en tus propias máquinas para que los agentes se ejecuten contra el espacio de trabajo real y las credenciales que ya tenés.
Asignación y seguimiento de tareas
Asigná el trabajo a agentes específicos y seguí el progreso, los resultados y las decisiones en tiempo real sin consultar los hilos de chat.
Biblioteca de habilidades reutilizables
Capture agent skills once and reapply them across workspaces and teammates so capability compounds over time.
Automatización de webhooks
Active los flujos de trabajo de los agentes desde GitHub, Lark o cualquier servicio externo a través de los manejadores de webhook de piloto automático integrados.
Propiedad de los datos autoalojados
Todas las tareas, cambios de código y credenciales de integración permanecen en tu VPS sin telemetría y sin precios por asiento.
¿Por qué ejecutar Multica en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.