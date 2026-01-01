Implementá MetaMCP con instalación en un clic.
Agregador y gateway MCP unificado que te permite gestionar, componer y exponer todos tus servidores MCP a través de un único punto de acceso.
Elegí un plan VPS para MetaMCP
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.
Podés pagar en hasta 12 cuotas
Lo que podés crear con MetaMCP
MetaMCP es un proxy de código abierto de MCP (Protocolo de Contexto de Modelo) que agrega múltiples servidores MCP en un único punto final unificado. Le permite agrupar servidores en espacios de nombres, aplicar middleware para limitación de tasa y observabilidad, y exponer puntos finales con autenticación, todo sin modificar sus clientes MCP existentes.
Alojar MetaMCP por su cuenta en su propio VPS le otorga control total sobre su infraestructura de herramientas de IA. Conecte cualquier cliente MCP (Cursor, Claude Desktop o agentes personalizados) a una única puerta de enlace gestionada, mantenga los secretos del lado del servidor y escale su ecosistema de herramientas sin reconfigurar cada cliente cuando los servidores cambien.
Funciones principales de MetaMCP
Agregación de servidor MCP
Combine cualquier número de servidores STDIO o HTTP MCP en un único punto final unificado al que sus clientes pueden conectarse.
Espacios de trabajo de espacio de nombres
Agrupar servidores MCP en espacios de nombres aislados y cambiar conjuntos completos de herramientas para un punto final con un solo clic.
Autenticación de Clave API
Asegurá los endpoints con autenticación de token Bearer para que solo los clientes y agentes autorizados puedan acceder a tus herramientas.
Inspector de MCP integrado
Inspeccioná y depurá tus endpoints de MetaMCP internamente con configuraciones de servidor guardadas para verificar que todo funcione correctamente.
Soporte de Middleware
Aplicar middleware conectable para limitación de tasa, observabilidad y seguridad en todo el tráfico MCP agregado.
SSO y OAuth
El soporte para proveedores de OpenID Connect permite el inicio de sesión único empresarial junto con la gestión de sesiones local de Better Auth.
¿Por qué ejecutar MetaMCP en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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Ubicación de servidor recomendada:
Verificando...
Lanzamiento local, crecimiento global
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