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Lo que podés crear con MetaMCP

MetaMCP es un proxy de código abierto de MCP (Protocolo de Contexto de Modelo) que agrega múltiples servidores MCP en un único punto final unificado. Le permite agrupar servidores en espacios de nombres, aplicar middleware para limitación de tasa y observabilidad, y exponer puntos finales con autenticación, todo sin modificar sus clientes MCP existentes.

Alojar MetaMCP por su cuenta en su propio VPS le otorga control total sobre su infraestructura de herramientas de IA. Conecte cualquier cliente MCP (Cursor, Claude Desktop o agentes personalizados) a una única puerta de enlace gestionada, mantenga los secretos del lado del servidor y escale su ecosistema de herramientas sin reconfigurar cada cliente cuando los servidores cambien.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de MetaMCP

Agregación de servidor MCP

Combine cualquier número de servidores STDIO o HTTP MCP en un único punto final unificado al que sus clientes pueden conectarse.

Espacios de trabajo de espacio de nombres

Agrupar servidores MCP en espacios de nombres aislados y cambiar conjuntos completos de herramientas para un punto final con un solo clic.

Autenticación de Clave API

Asegurá los endpoints con autenticación de token Bearer para que solo los clientes y agentes autorizados puedan acceder a tus herramientas.

Inspector de MCP integrado

Inspeccioná y depurá tus endpoints de MetaMCP internamente con configuraciones de servidor guardadas para verificar que todo funcione correctamente.

Soporte de Middleware

Aplicar middleware conectable para limitación de tasa, observabilidad y seguridad en todo el tráfico MCP agregado.

SSO y OAuth

El soporte para proveedores de OpenID Connect permite el inicio de sesión único empresarial junto con la gestión de sesiones local de Better Auth.

¿Por qué ejecutar MetaMCP en Hostinger?

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Maxim Shishkin
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