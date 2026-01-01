Implementá Piwigo en un clic.
Plataforma de galería de fotos de código abierto consolidada, con cientos de plugins, controles de uso compartido granulares y flujos de trabajo de importación masiva para archivos importantes.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Piwigo
Piwigo es una de las aplicaciones de galería de fotos de código abierto más antiguas, diseñada específicamente para gestionar grandes colecciones de fotos. A diferencia de los scripts de galería livianos, Piwigo maneja archivos de cientos de miles de fotos con indexación EXIF/IPTC, jerarquías de álbumes multinivel, tamaños de miniaturas configurables, permisos granulares por álbum y un ecosistema de plugins de más de 200 extensiones de la comunidad que cubren desde el reconocimiento facial hasta temas personalizados.
Alojar Piwigo en tu propio VPS mantiene los originales en resolución completa, los datos de ubicación y las estadísticas de visualización en una infraestructura que vos controlás, en lugar de entregárselos a un SaaS de fotos. La pila de PHP y MySQL es súper robusta, funciona con recursos mínimos y produce galerías que han estado en línea durante dos décadas, lo que convierte a Piwigo en una opción popular para clubes, museos, fotógrafos y familias que quieren que su archivo de fotos sobreviva a cualquier proveedor de la nube específico.
Funciones principales de Piwigo
Escalado masivo de biblioteca
Diseñado desde el primer día para manejar archivos de cientos de miles de fotos con navegación rápida, búsqueda y paginación — no solo galerías a escala de aficionado.
Álbumes multinivel
Organizar fotos en álbumes anidados y álbumes virtuales (una foto puede aparecer en muchos lugares) con permisos por álbum para compartir de forma granular.
Indexación EXIF e IPTC
La extracción automática de metadatos de cámara, lente e IPTC hace que las fotos se puedan buscar por cuerpo de la cámara, distancia focal, ubicación o cualquier etiqueta personalizada.
Más de 200 plugins
El catálogo de extensiones de la comunidad activa incluye reconocimiento facial, marcas de agua, temas para presentaciones de diapositivas, cargadores móviles, compartir en redes sociales y más.
Compartir granular
Acceso a álbumes público, privado, protegido con contraseña y restringido por grupo, con permisos de descarga por foto y eliminación de datos EXIF para álbumes compartidos.
Herramientas de importación masiva
Los flujos de trabajo de sincronización del lado del servidor y FTP/SFTP facilitan subir miles de fotos de una sola vez, en lugar de tener que hacer clic para subirlas una por una.
¿Por qué ejecutar Piwigo en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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