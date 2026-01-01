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Lo que podés crear con Piwigo

Piwigo es una de las aplicaciones de galería de fotos de código abierto más antiguas, diseñada específicamente para gestionar grandes colecciones de fotos. A diferencia de los scripts de galería livianos, Piwigo maneja archivos de cientos de miles de fotos con indexación EXIF/IPTC, jerarquías de álbumes multinivel, tamaños de miniaturas configurables, permisos granulares por álbum y un ecosistema de plugins de más de 200 extensiones de la comunidad que cubren desde el reconocimiento facial hasta temas personalizados.

Alojar Piwigo en tu propio VPS mantiene los originales en resolución completa, los datos de ubicación y las estadísticas de visualización en una infraestructura que vos controlás, en lugar de entregárselos a un SaaS de fotos. La pila de PHP y MySQL es súper robusta, funciona con recursos mínimos y produce galerías que han estado en línea durante dos décadas, lo que convierte a Piwigo en una opción popular para clubes, museos, fotógrafos y familias que quieren que su archivo de fotos sobreviva a cualquier proveedor de la nube específico.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Piwigo

Escalado masivo de biblioteca

Diseñado desde el primer día para manejar archivos de cientos de miles de fotos con navegación rápida, búsqueda y paginación — no solo galerías a escala de aficionado.

Álbumes multinivel

Organizar fotos en álbumes anidados y álbumes virtuales (una foto puede aparecer en muchos lugares) con permisos por álbum para compartir de forma granular.

Indexación EXIF e IPTC

La extracción automática de metadatos de cámara, lente e IPTC hace que las fotos se puedan buscar por cuerpo de la cámara, distancia focal, ubicación o cualquier etiqueta personalizada.

Más de 200 plugins

El catálogo de extensiones de la comunidad activa incluye reconocimiento facial, marcas de agua, temas para presentaciones de diapositivas, cargadores móviles, compartir en redes sociales y más.

Compartir granular

Acceso a álbumes público, privado, protegido con contraseña y restringido por grupo, con permisos de descarga por foto y eliminación de datos EXIF para álbumes compartidos.

Herramientas de importación masiva

Los flujos de trabajo de sincronización del lado del servidor y FTP/SFTP facilitan subir miles de fotos de una sola vez, en lugar de tener que hacer clic para subirlas una por una.

¿Por qué ejecutar Piwigo en Hostinger?

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
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Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

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¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

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