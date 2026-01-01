Piwigo es una de las aplicaciones de galería de fotos de código abierto más antiguas, diseñada específicamente para gestionar grandes colecciones de fotos. A diferencia de los scripts de galería livianos, Piwigo maneja archivos de cientos de miles de fotos con indexación EXIF/IPTC, jerarquías de álbumes multinivel, tamaños de miniaturas configurables, permisos granulares por álbum y un ecosistema de plugins de más de 200 extensiones de la comunidad que cubren desde el reconocimiento facial hasta temas personalizados.

Alojar Piwigo en tu propio VPS mantiene los originales en resolución completa, los datos de ubicación y las estadísticas de visualización en una infraestructura que vos controlás, en lugar de entregárselos a un SaaS de fotos. La pila de PHP y MySQL es súper robusta, funciona con recursos mínimos y produce galerías que han estado en línea durante dos décadas, lo que convierte a Piwigo en una opción popular para clubes, museos, fotógrafos y familias que quieren que su archivo de fotos sobreviva a cualquier proveedor de la nube específico.