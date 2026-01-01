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Plataforma de orquestación de flujos de trabajo para ejecutar funciones en segundo plano confiables, tareas programadas y flujos de trabajo de IA.

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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con Inngest

Inngest es un motor de orquestación de flujos de trabajo de código abierto que te permite escribir funciones en segundo plano confiables, flujos de trabajo basados en eventos y tareas programadas directamente en el código de tu aplicación. Maneja automáticamente los reintentos, la concurrencia, la limitación de velocidad (throttling) y la lógica de funciones escalonadas, manteniendo el código de tu aplicación enfocado en la lógica de negocio en lugar de en las preocupaciones de infraestructura.

Alojar Inngest en tu propio VPS te da control total sobre la ejecución, los datos y la configuración. Viene con persistencia SQLite incorporada y una cola en memoria lista para usar, para que puedas ejecutar la plataforma completa sin necesidad de servicios externos de bases de datos o de intermediarios de mensajes.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Inngest

Trabajos en segundo plano confiables

Ejecutá tareas en segundo plano con reintentos automáticos, retroceso exponencial y manejo de fallas incorporado — sin necesidad de infraestructura adicional.

Flujos de trabajo de Step Function

Creá flujos de trabajo de varios pasos donde cada paso se reintenta y se guarda en caché individualmente, haciendo que la orquestación compleja sea resistente a fallas transitorias.

Ejecución Orientada a Eventos

Activar funciones a partir de eventos de la aplicación con una clave de evento sencilla, lo que permite arquitecturas desacopladas y reactivas entre servicios.

Soporte de flujo de trabajo de IA

Orqueste pipelines de IA de larga duración con soporte integrado para límites de concurrencia, limitación de tasa y puntos de control a nivel de paso.

Servidor de desarrollo integrado

Desarrollá y probá flujos de trabajo localmente con una UI completa que muestra el historial de eventos, las ejecuciones de funciones y los rastros de pasos en tiempo real.

¿Por qué ejecutar Inngest en Hostinger?

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Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

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Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

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Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
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¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

Omkar
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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

Sylvain
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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.

Martin K
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La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.

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