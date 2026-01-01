Implementá Inngest con instalación en un clic.
Plataforma de orquestación de flujos de trabajo para ejecutar funciones en segundo plano confiables, tareas programadas y flujos de trabajo de IA.
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Lo que podés crear con Inngest
Inngest es un motor de orquestación de flujos de trabajo de código abierto que te permite escribir funciones en segundo plano confiables, flujos de trabajo basados en eventos y tareas programadas directamente en el código de tu aplicación. Maneja automáticamente los reintentos, la concurrencia, la limitación de velocidad (throttling) y la lógica de funciones escalonadas, manteniendo el código de tu aplicación enfocado en la lógica de negocio en lugar de en las preocupaciones de infraestructura.
Alojar Inngest en tu propio VPS te da control total sobre la ejecución, los datos y la configuración. Viene con persistencia SQLite incorporada y una cola en memoria lista para usar, para que puedas ejecutar la plataforma completa sin necesidad de servicios externos de bases de datos o de intermediarios de mensajes.
Funciones principales de Inngest
Trabajos en segundo plano confiables
Ejecutá tareas en segundo plano con reintentos automáticos, retroceso exponencial y manejo de fallas incorporado — sin necesidad de infraestructura adicional.
Flujos de trabajo de Step Function
Creá flujos de trabajo de varios pasos donde cada paso se reintenta y se guarda en caché individualmente, haciendo que la orquestación compleja sea resistente a fallas transitorias.
Ejecución Orientada a Eventos
Activar funciones a partir de eventos de la aplicación con una clave de evento sencilla, lo que permite arquitecturas desacopladas y reactivas entre servicios.
Soporte de flujo de trabajo de IA
Orqueste pipelines de IA de larga duración con soporte integrado para límites de concurrencia, limitación de tasa y puntos de control a nivel de paso.
Servidor de desarrollo integrado
Desarrollá y probá flujos de trabajo localmente con una UI completa que muestra el historial de eventos, las ejecuciones de funciones y los rastros de pasos en tiempo real.
¿Por qué ejecutar Inngest en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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