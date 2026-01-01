Inngest es un motor de orquestación de flujos de trabajo de código abierto que te permite escribir funciones en segundo plano confiables, flujos de trabajo basados en eventos y tareas programadas directamente en el código de tu aplicación. Maneja automáticamente los reintentos, la concurrencia, la limitación de velocidad (throttling) y la lógica de funciones escalonadas, manteniendo el código de tu aplicación enfocado en la lógica de negocio en lugar de en las preocupaciones de infraestructura.

Alojar Inngest en tu propio VPS te da control total sobre la ejecución, los datos y la configuración. Viene con persistencia SQLite incorporada y una cola en memoria lista para usar, para que puedas ejecutar la plataforma completa sin necesidad de servicios externos de bases de datos o de intermediarios de mensajes.