Implementá Maxun en un clic.
Plataforma de código abierto sin código para convertir cualquier sitio web en flujos de trabajo de extracción de datos estructurados y automatizados.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Maxun
Maxun es una plataforma de datos web de código abierto y sin código que te permite extraer, scrapear, rastrear y buscar en la web sin escribir código. Usando un grabador visual, simplemente navegás por un sitio web y Maxun convierte tus acciones en un robot de extracción reutilizable, sin necesidad de conocimientos de programación. La extracción con IA te permite describir en lenguaje sencillo qué datos querés y que se recuperen automáticamente.
Alojar Maxun en tu propio VPS te da control total sobre tus datos extraídos, la programación y las integraciones. La plataforma permite exportar a Google Sheets, Airtable y webhooks, e incluye un SDK y una CLI completos para desarrolladores que quieran ir más allá. Esta implementación incluye PostgreSQL para la persistencia de datos y MinIO para el almacenamiento de archivos, brindándote una configuración completa y lista para producción.
Funciones principales de Maxun
Grabador sin código
Registrá tus acciones de navegación una sola vez y Maxun las convierte en un robot de extracción repetible — no se requiere código.
Extracción de Datos con IA
Describí los datos que querés en lenguaje natural y dejá que la extracción potenciada por LLM los encuentre y estructure por vos.
Rastreo web
Rastree sitios web completos automáticamente, descubriendo y extrayendo contenido de cada página relevante dentro del alcance definido.
Ejecuciones Programadas
Configurá los robots para que se ejecuten en un horario y entreguen datos estructurados actualizados a tu destino elegido sin intervención manual.
Integraciones Flexibles
Exportá los datos extraídos directamente a Google Sheets, Airtable o cualquier endpoint de webhook con soporte de integración incorporado.
¿Por qué ejecutar Maxun en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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