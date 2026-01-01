Maxun es una plataforma de datos web de código abierto y sin código que te permite extraer, scrapear, rastrear y buscar en la web sin escribir código. Usando un grabador visual, simplemente navegás por un sitio web y Maxun convierte tus acciones en un robot de extracción reutilizable, sin necesidad de conocimientos de programación. La extracción con IA te permite describir en lenguaje sencillo qué datos querés y que se recuperen automáticamente.

Alojar Maxun en tu propio VPS te da control total sobre tus datos extraídos, la programación y las integraciones. La plataforma permite exportar a Google Sheets, Airtable y webhooks, e incluye un SDK y una CLI completos para desarrolladores que quieran ir más allá. Esta implementación incluye PostgreSQL para la persistencia de datos y MinIO para el almacenamiento de archivos, brindándote una configuración completa y lista para producción.