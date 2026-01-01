Implementá nopCommerce con instalación en un clic.
Plataforma de e-commerce ASP.NET de código abierto que impulsa miles de tiendas online con un panel de administración completo y más de 1.700 extensiones de marketplace.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con nopCommerce
nopCommerce es la plataforma de comercio electrónico basada en .NET más descargada del mundo, en la que confían miles de empresas para gestionar tiendas online de todos los tamaños. Construida sobre ASP.NET Core, incluye un panel de administración completo para gestionar productos, pedidos, clientes, descuentos y envíos, y es compatible con PostgreSQL, MySQL y Microsoft SQL Server de forma predeterminada.
La arquitectura abierta de la plataforma soporta miles de plugins y temas del marketplace de nopCommerce, permitiendo a los comerciantes ampliar sus tiendas sin modificar el código central. El autoalojamiento en tu propio VPS significa cero tarifas de transacción, control total sobre los datos de los clientes y sin cargos por venta, independientemente del volumen de ingresos.
Funciones principales de nopCommerce
Panel de administración completo
Gestioná productos, categorías, pedidos, clientes, descuentos y reglas de envío desde un único y completo panel de administración.
Soporte multitienda
Gestioná múltiples tiendas online independientes desde una única instalación de nopCommerce, cada una con su propio catálogo, precios y tema.
Ecosistema de plugins de Marketplace
Ampliá tu tienda con pasarelas de pago, empresas de envío, integraciones ERP y temas personalizados de más de 1.700 extensiones del marketplace.
Ventas internacionales
La gestión integrada de multimoneda, multilenguaje y de impuestos facilita vender a clientes en cualquier país.
Herramientas de SEO y marketing
Las funciones de SEO integradas, la recuperación de carritos abandonados, los puntos de fidelidad y las herramientas de precios promocionales impulsan el tráfico y las compras repetidas.
¿Por qué ejecutar nopCommerce en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.