nopCommerce es la plataforma de comercio electrónico basada en .NET más descargada del mundo, en la que confían miles de empresas para gestionar tiendas online de todos los tamaños. Construida sobre ASP.NET Core, incluye un panel de administración completo para gestionar productos, pedidos, clientes, descuentos y envíos, y es compatible con PostgreSQL, MySQL y Microsoft SQL Server de forma predeterminada.

La arquitectura abierta de la plataforma soporta miles de plugins y temas del marketplace de nopCommerce, permitiendo a los comerciantes ampliar sus tiendas sin modificar el código central. El autoalojamiento en tu propio VPS significa cero tarifas de transacción, control total sobre los datos de los clientes y sin cargos por venta, independientemente del volumen de ingresos.