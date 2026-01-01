Sharkey es un fork de Misskey que sigue el desarrollo upstream y ofrece una experiencia social pulida para el fediverso. Habla ActivityPub de forma nativa, para que tu comunidad pueda seguir e interactuar con cuentas en Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed y el resto de la red federada sin necesidad de puentes.

En comparación con Misskey upstream, Sharkey añade edición de publicaciones federada, fondos de perfil federados, compatibilidad con la API de cliente de Mastodon y docenas de mejoras de UX impulsadas por los comentarios de la comunidad. Alojar Sharkey en tu propio VPS mantiene tu línea de tiempo, medios y gráfico de seguidores completamente bajo tu control, sin que ningún propietario de plataforma decida a quién puedes llegar.