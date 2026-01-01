Implementá Sharkey con instalación de un clic.
Servidor de microblogging federado basado en Misskey con rendimiento mejorado, soporte para la API de Mastodon y una UX moderna.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Sharkey
Sharkey es un fork de Misskey que sigue el desarrollo upstream y ofrece una experiencia social pulida para el fediverso. Habla ActivityPub de forma nativa, para que tu comunidad pueda seguir e interactuar con cuentas en Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed y el resto de la red federada sin necesidad de puentes.
En comparación con Misskey upstream, Sharkey añade edición de publicaciones federada, fondos de perfil federados, compatibilidad con la API de cliente de Mastodon y docenas de mejoras de UX impulsadas por los comentarios de la comunidad. Alojar Sharkey en tu propio VPS mantiene tu línea de tiempo, medios y gráfico de seguidores completamente bajo tu control, sin que ningún propietario de plataforma decida a quién puedes llegar.
Funciones principales de Sharkey
Federación ActivityPub
Conectate con Mastodon, Pleroma, Akkoma, Pixelfed y cualquier otro servidor ActivityPub para llegar a todo el fediverso desde tu propia instancia.
Compatible con la API de Mastodon
Usá cualquier cliente de Mastodon de terceros para publicar y navegar, mientras seguís beneficiándote de las funciones al estilo Misskey por debajo.
Emojis personalizados y reacciones
Subí emojis personalizados para todo el servidor y reaccioná a cualquier publicación con ellos, convirtiendo las líneas de tiempo en conversaciones expresivas más allá del texto plano.
Posedición federada
Editá tus publicaciones después de publicarlas y que el cambio se replique sin problemas en las instancias remotas, manteniendo el historial de edición completo.
Antenas y listas
Creá antenas basadas en palabras clave y listas de usuarios curadas para filtrar líneas de tiempo, seguir temas y nunca perderte publicaciones que te importan.
Impulsar la gestión de medios
Organice las imágenes, videos y archivos cargados en un Drive integrado con carpetas, búsqueda y reutilización en publicaciones y recursos del perfil.
¿Por qué ejecutar Sharkey en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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