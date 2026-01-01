Implementá pycsw en un clic.
Servidor de catálogo certificado por OGC que publica y descubre metadatos geoespaciales a través de estándares abiertos.
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Lo que podés crear con pycsw
pycsw es un servidor de código abierto del Servicio de Catálogo para la Web (CSW) de OGC escrito en Python y utilizado por infraestructuras nacionales de datos espaciales, instituciones de investigación y geoportales para publicar metadatos geoespaciales. Es una Implementación de Referencia de OGC, totalmente conforme con CSW 2.0.2, CSW 3.0, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH y SRU, lo que permite que otros catálogos y clientes interoperen sin adaptadores personalizados.
Alojar pycsw en tu propio VPS te da la propiedad total del índice de metadatos que respalda tu portal de datos espaciales, sin depender de ningún servicio de catálogo de terceros. La plantilla se envía preconfigurada con un repositorio SQLite para inicios rápidos y puede reconfigurarse para implementaciones a gran escala respaldadas por PostgreSQL o PostGIS.
Funciones principales de pycsw
Servidor certificado OGC
Ejecute una Implementación de Referencia OGC conforme con CSW 2.0.2, CSW 3.0 y OGC API - Records, lista para usar.
Múltiples APIs de catálogo
Exponer el mismo repositorio de metadatos a través de CSW, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH y SRU para una amplia compatibilidad con clientes.
Soporte para INSPIRE e ISO
Publicar registros ISO 19115 / 19139 y habilitar el perfil INSPIRE para cumplir con los requisitos de la directiva europea de datos espaciales.
Búsqueda federada
Configure la búsqueda distribuida a través de catálogos CSW remotos para que una sola consulta llegue a sus registros y a los pares federados a la vez.
Repositorios flexibles
Empezá con el almacenamiento SQLite incluido y cambiá a PostgreSQL, PostGIS u otros backends compatibles a medida que tu volumen de registros crezca.
Ecosistema Python
Extender el comportamiento a través de plugins de pycsw e integrar con el ecosistema más amplio de geopython, incluyendo pygeoapi, OWSLib y GeoNode.
¿Por qué ejecutar pycsw en Hostinger?
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Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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