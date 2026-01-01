Implementá DokuWiki en 1 clic.
Plataforma wiki simple, sin base de datos, para documentación técnica y bases de conocimiento de equipos.
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Lo que podés crear con DokuWiki
DokuWiki es una wiki liviana y compatible con estándares que guarda todo el contenido en archivos de texto plano en lugar de una base de datos. Este diseño basado en archivos mantiene la configuración mínima y hace que las copias de seguridad sean muy fáciles — solo hay que copiar los archivos. A pesar de su simplicidad, DokuWiki ofrece una experiencia de edición completa, organización jerárquica de espacios de nombres, controles de acceso granulares y un extenso ecosistema de plugins que puede extender la funcionalidad sin agregar complejidad a la infraestructura.
Alojar DokuWiki en tu VPS mantiene tu documentación privada y accesible completamente bajo tus propios términos. No hay tarifas por usuario, ni dependencias de servicios externos, y ningún dato sale de tu infraestructura — lo que lo convierte en una opción confiable a largo plazo para wikis internas, manuales técnicos y bases de conocimiento de equipos de cualquier tamaño.
Funciones principales de DokuWiki
No hace falta una base de datos
Todo el contenido se almacena como archivos de texto plano, eliminando la sobrecarga de configuración y mantenimiento de bases de datos común en otras plataformas wiki.
Control de versiones incorporado
Cada edición se registra con una vista de diferencias completa y la posibilidad de deshacer con un solo clic, para que ningún cambio de contenido se pierda de forma permanente.
Control de acceso flexible
Los grupos de usuarios y los permisos a nivel de página te permiten restringir o abrir secciones de la wiki exactamente a la audiencia correcta.
Rico ecosistema de plugins
Cientos de plugins de la comunidad agregan funciones como resaltado de sintaxis, diagramas, listas de tareas e integraciones sin modificar el código base.
Respaldos fáciles
Debido a que el contenido son archivos planos, hacer una copia de seguridad de todo el wiki es tan simple como copiar un directorio o incluirlo en cualquier estrategia de copia de seguridad basada en archivos.
¿Por qué ejecutar DokuWiki en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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