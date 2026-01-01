Vvveb es un sistema de gestión de contenidos de código abierto con un creador visual de páginas de arrastrar y soltar integrado. Te permite diseñar y publicar sitios web profesionales, blogs y tiendas online arrastrando componentes al lienzo y personalizándolos visualmente — sin necesidad de código.

Autoalojar Vvveb en un VPS te da control total sobre la infraestructura y los datos de tu sitio web sin tarifas mensuales de SaaS. La biblioteca de componentes cubre diseños, texto, medios, formularios y elementos de comercio electrónico, mientras que el backend ofrece gestión de múltiples páginas, subidas de medios y personalización de temas.