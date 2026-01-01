Implementá Vvveb CMS con instalación en un clic.
CMS de arrastrar y soltar para crear sitios web, blogs y tiendas de ecommerce visualmente sin escribir código.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Vvveb CMS
Vvveb es un sistema de gestión de contenidos de código abierto con un creador visual de páginas de arrastrar y soltar integrado. Te permite diseñar y publicar sitios web profesionales, blogs y tiendas online arrastrando componentes al lienzo y personalizándolos visualmente — sin necesidad de código.
Autoalojar Vvveb en un VPS te da control total sobre la infraestructura y los datos de tu sitio web sin tarifas mensuales de SaaS. La biblioteca de componentes cubre diseños, texto, medios, formularios y elementos de comercio electrónico, mientras que el backend ofrece gestión de múltiples páginas, subidas de medios y personalización de temas.
Funciones principales de Vvveb CMS
Constructor visual de páginas
Creá páginas arrastrando y soltando componentes en un lienzo interactivo con retroalimentación visual instantánea y edición en línea.
Listo para ecommerce
Creá catálogos de productos, carritos de compra y flujos de pago con componentes y plantillas de ecommerce integrados.
Gestión del blog
Creá y gestioná publicaciones de blog con categorías, etiquetas y perfiles de autor usando las herramientas de gestión de contenido integradas.
Personalización del tema
Personalizá colores, fuentes y el diseño globalmente a través del editor de temas sin tocar directamente los archivos CSS o de plantilla.
Publicación sin código
Publicar nuevas páginas y actualizar contenido visualmente sin la intervención de desarrolladores, manteniendo las actualizaciones del sitio rápidas e independientes.
¿Por qué ejecutar Vvveb CMS en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
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