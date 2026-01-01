Implementá Hugo en un clic.
El generador de sitios estáticos más rápido del mundo para construir sitios de documentación, blogs y portfolios.
Elegí un plan VPS para Hugo
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Hugo
Hugo es el generador de sitios estáticos más rápido del mundo, escrito en Go y capaz de construir sitios web completos en milisegundos. Impulsa portales de documentación, sitios de marketing, blogs personales y propiedades web corporativas para equipos que van desde desarrolladores individuales hasta grandes organizaciones como Kubernetes, Netlify y Let's Encrypt.
Alojar Hugo en tu propio VPS te brinda un entorno de desarrollo persistente accesible desde cualquier lugar — ideal para equipos distribuidos, pipelines de compilación automatizados y entornos de staging. El andamiaje de tu sitio, la configuración del tema y el contenido siempre están disponibles a través de SSH sin depender de ningún servicio de hosting de terceros.
Funciones principales de Hugo
Tiempos de construcción en milisegundos
Hugo construye incluso sitios grandes con miles de páginas en menos de un segundo, dramáticamente más rápido que los generadores basados en JavaScript.
Cero dependencias
Hugo se distribuye como un único binario sin dependencias de tiempo de ejecución, eliminando conflictos de versión y simplificando los procesos de despliegue.
Pipeline de activos integrado
Procesamiento nativo de imágenes, agrupamiento de JavaScript, compilación de Sass y soporte para TailwindCSS sin herramientas de compilación adicionales.
Servidor de Recarga en Tiempo Real
El servidor de desarrollo integrado refleja los cambios de contenido y diseño al instante, acelerando la iteración durante el desarrollo del sitio.
Soporte multilingüe
i18n nativo con contenido por idioma, URLs y menús hace que construir sitios multilingües sea sencillo sin plugins.
¿Por qué ejecutar Hugo en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.