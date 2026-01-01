Implementá Rackula con una instalación de un clic.
Diseñador de maquetación de racks de servidores con función de arrastrar y soltar para la planificación de instalaciones de centros de datos, homelab y equipos AV.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Rackula
Rackula es un diseñador visual de racks de código abierto que ayuda a administradores de sistemas, entusiastas de homelabs y técnicos de AV a planificar la disposición de racks de servidores a través de una interfaz de arrastrar y soltar. Soporta tamaños de rack estándar de 1U a 48U, viene con una biblioteca de imágenes de dispositivos reales sincronizadas desde NetBox y permite exportar diagramas terminados como PNG, PDF o SVG para documentación.
Autoalojar Rackula en un VPS mantiene cada diagrama de rack, dispositivo personalizado y diseño de equipo bajo tu control en lugar de dentro de un SaaS de un proveedor. La implementación persistente comparte diseños entre navegadores y dispositivos a través de una API de backend, soporta el uso compartido de URL y códigos QR para entregas rápidas a técnicos remotos, y protege las operaciones de modificación detrás de una autenticación incorporada.
Funciones principales de Rackula
Diseñador de arrastrar y soltar
Planifique la disposición de los racks visualmente arrastrando dispositivos a ranuras de 1U a 48U sin tener que dibujar diagramas en hojas de cálculo o herramientas de dibujo genéricas.
Imágenes de dispositivos reales
Creá diagramas usando fotografías precisas del frente y la parte trasera de hardware real, obtenidas de la biblioteca de tipos de dispositivos de NetBox.
Exportación multiformato
Exportar racks terminados como archivos PNG, PDF o SVG para tickets de gestión de cambios, runbooks y documentación para clientes.
Compartir URL y QR
Compartí un diseño de rack con técnicos en el lugar a través de un único enlace o un código QR escaneable en lugar de enviar capturas de pantalla por correo electrónico.
Backend persistente
Sincronizá diseños entre navegadores y dispositivos a través de una API de backend con almacenamiento en disco que sobrevive a los reinicios de contenedores.
Autenticación integrada
Proteja el acceso de lectura y escritura con inicio de sesión de usuario y contraseña, además de un token de escritura de API que protege las rutas mutables.
¿Por qué ejecutar Rackula en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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