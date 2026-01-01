Gramps Web es la interfaz web colaborativa para Gramps, la plataforma de genealogía de código abierto más utilizada. Transforma tu base de datos privada de árbol genealógico en una aplicación web multiusuario —accesible desde cualquier navegador— completa con gráficos interactivos, mapas, búsqueda de texto completo y herramientas de análisis de ADN. A diferencia de los servicios de genealogía en la nube que monetizan tus datos de historia familiar, Gramps Web se ejecuta completamente en tu propio VPS, manteniendo cada registro de ancestro, documento y foto bajo tu control total.

Gramps Web utiliza el formato de base de datos nativo de Gramps, por lo que los datos existentes de Gramps de escritorio se importan directamente y los cambios realizados a través de la interfaz web se sincronizan de nuevo con la aplicación de escritorio. El primer usuario en registrarse se convierte en el propietario y administrador del árbol.