Implementá Gramps Web con instalación en un clic.
Plataforma de genealogía autohospedada para construir, explorar y compartir árboles genealógicos desde cualquier navegador.
Elegí un plan VPS para Gramps Web
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Gramps Web
Gramps Web es la interfaz web colaborativa para Gramps, la plataforma de genealogía de código abierto más utilizada. Transforma tu base de datos privada de árbol genealógico en una aplicación web multiusuario —accesible desde cualquier navegador— completa con gráficos interactivos, mapas, búsqueda de texto completo y herramientas de análisis de ADN. A diferencia de los servicios de genealogía en la nube que monetizan tus datos de historia familiar, Gramps Web se ejecuta completamente en tu propio VPS, manteniendo cada registro de ancestro, documento y foto bajo tu control total.
Gramps Web utiliza el formato de base de datos nativo de Gramps, por lo que los datos existentes de Gramps de escritorio se importan directamente y los cambios realizados a través de la interfaz web se sincronizan de nuevo con la aplicación de escritorio. El primer usuario en registrarse se convierte en el propietario y administrador del árbol.
Funciones principales de Gramps Web
Árboles genealógicos interactivos
Los gráficos de abanico, las vistas de árbol genealógico, los árboles de descendientes y las visualizaciones de línea de tiempo ofrecen diferentes perspectivas sobre tu historia familiar en el navegador.
Búsqueda de texto completo
Buscá al instante en cada persona, lugar, evento, fuente y nota de tu árbol — incluyendo el contenido dentro de documentos y medios adjuntos.
Sincronización de escritorio
Utiliza el formato de base de datos nativo de Gramps para la sincronización bidireccional con la aplicación de escritorio de Gramps, para que las ediciones web y de escritorio se mantengan sincronizadas.
Colaboración multiusuario
Invitá a miembros de la familia con permisos basados en roles — los editores pueden agregar registros mientras que los espectadores solo pueden navegar, manteniendo tus datos organizados.
Herramientas de análisis de ADN
Navegador de cromosomas, visualización de segmentos de ADN compartidos y gestión de kits para integrar datos de genealogía genética junto con registros tradicionales.
¿Por qué ejecutar Gramps Web en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.
Explorá más aplicaciones para implementar
Anki Sync Server Enhanced
Servidor autoalojado de sincronización de Anki con soporte multiusuario, respaldos y panel web