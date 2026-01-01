Implementá Wallabag con instalación en un clic.
Servicio autohospedado para leer más tarde que guarda y limpia artículos web para una lectura sin distracciones y sin conexión.
Elegí un plan VPS para Wallabag
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Wallabag
Wallabag es una aplicación autoalojada para leer más tarde que guarda artículos web y elimina anuncios, navegación y desorden, presentando solo el texto y las imágenes para una lectura limpia y enfocada. Funciona como una alternativa privada a Pocket e Instapaper con soporte completo sin conexión.
Alojar Wallabag en un VPS significa que tu lista de lectura y archivo de artículos se almacenan en tu propia infraestructura sin acceso de terceros. Las extensiones de navegador para Chrome y Firefox permiten guardar artículos con un solo clic, mientras que las aplicaciones móviles para iOS y Android permiten la lectura sin conexión en cualquier lugar. La importación desde Pocket e Instapaper facilita la migración.
Funciones principales de Wallabag
Lectura de artículos despejada
Wallabag extrae el contenido de los artículos y elimina anuncios, navegación y distracciones para una experiencia de lectura limpia y enfocada.
Acceso sin conexión
Los artículos guardados se sincronizan con las aplicaciones móviles para iOS y Android, permitiendo la lectura sin conexión a internet.
Extensiones del navegador
Guardá artículos de Chrome y Firefox con un solo clic usando la extensión oficial de navegador de Wallabag.
Etiquetado & búsqueda
Organizá los artículos guardados con etiquetas y encontrá cualquier cosa al instante usando la búsqueda de texto completo en todo tu archivo de lectura.
Importar desde Pocket
Migrá tu lista de lectura existente desde Pocket o Instapaper a Wallabag sin perder ningún artículo guardado.
¿Por qué ejecutar Wallabag en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
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Me contacté con soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y me impresionaron. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
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La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.