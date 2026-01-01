Wallabag es una aplicación autoalojada para leer más tarde que guarda artículos web y elimina anuncios, navegación y desorden, presentando solo el texto y las imágenes para una lectura limpia y enfocada. Funciona como una alternativa privada a Pocket e Instapaper con soporte completo sin conexión.

Alojar Wallabag en un VPS significa que tu lista de lectura y archivo de artículos se almacenan en tu propia infraestructura sin acceso de terceros. Las extensiones de navegador para Chrome y Firefox permiten guardar artículos con un solo clic, mientras que las aplicaciones móviles para iOS y Android permiten la lectura sin conexión en cualquier lugar. La importación desde Pocket e Instapaper facilita la migración.