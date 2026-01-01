Homepage es un dashboard de aplicaciones rápido, seguro y muy personalizable que funciona como un eje central para todos tus servicios autoalojados. Configurado por completo mediante archivos YAML, se integra con Docker para detectar automáticamente los contenedores en ejecución, muestra métricas del sistema y el estado de los servicios en tiempo real, y admite más de 100 integraciones de terceros para widgets de datos en tiempo real. Su arquitectura totalmente estática significa que carga al instante y requiere muy pocos recursos del servidor.

Implementar Homepage en tu VPS con acceso directo al socket de Docker crea un dashboard dinámico y autoactualizable que refleja tu infraestructura en tiempo real — los nuevos contenedores aparecen automáticamente, manteniendo tu dashboard preciso a medida que tu stack crece sin necesidad de reconfiguración manual.