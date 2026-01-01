Implementación de la Página de inicio en un clic.
Panel de aplicaciones moderno y completamente estático con descubrimiento automático de contenedores Docker y más de 100 integraciones de servicios.
Elegí un plan VPS para Homepage
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Homepage
Homepage es un dashboard de aplicaciones rápido, seguro y muy personalizable que funciona como un eje central para todos tus servicios autoalojados. Configurado por completo mediante archivos YAML, se integra con Docker para detectar automáticamente los contenedores en ejecución, muestra métricas del sistema y el estado de los servicios en tiempo real, y admite más de 100 integraciones de terceros para widgets de datos en tiempo real. Su arquitectura totalmente estática significa que carga al instante y requiere muy pocos recursos del servidor.
Implementar Homepage en tu VPS con acceso directo al socket de Docker crea un dashboard dinámico y autoactualizable que refleja tu infraestructura en tiempo real — los nuevos contenedores aparecen automáticamente, manteniendo tu dashboard preciso a medida que tu stack crece sin necesidad de reconfiguración manual.
Funciones principales de Homepage
Autodescubrimiento de Docker
Detecta automáticamente los contenedores en ejecución a través del socket de Docker y los agrega a tu panel de control sin necesidad de ingresarlos manualmente.
Más de 100 Integraciones de Servicios
Mostrá datos en vivo de Sonarr, Radarr, Plex, Proxmox y docenas de otros servicios populares autoalojados directamente en los widgets del panel de control.
Configuración basada en YAML
Controlá la versión de toda la configuración de tu panel en archivos YAML, haciendo que sea muy sencillo replicarla o migrarla entre entornos.
Widgets de Recursos del Sistema
Los widgets integrados muestran el uso de CPU, memoria y disco en tiempo real para que puedas monitorear el estado del servidor desde tu página de inicio.
CSS y JS personalizados
Inyectá CSS y JavaScript personalizados para adaptar la apariencia del panel más allá de las opciones de temas integradas.
¿Por qué ejecutar Homepage en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
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