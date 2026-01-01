Hasta un 69% de descuento en Tandoor Recipes

Gestor de recetas autoalojado con planificación de comidas, listas de compras y organización de recetarios.

Lanzá tu aplicación al instante
Backups automáticos semanales gratis
VPS gestionado por IA
ARS12.099/mes
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30 días de garantía de devolución
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Elegí un plan VPS para Tandoor Recipes

66% off
KVM 1
ARS35.399
ARS12.099/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 24.199/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
60% off
KVM 2
ARS43.899
ARS17.699/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 31.399/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
69% off
KVM 4
ARS79.199
ARS24.199/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 60.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS144.799
ARS48.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 104.599/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
66% off
KVM 1
ARS35.399
ARS12.099/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 24.199/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
60% off
KVM 2
ARS43.899
ARS17.699/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 31.399/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
2 núcleos de CPU
8 GB de RAM
100 GB en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
69% off
KVM 4
ARS79.199
ARS24.199/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 60.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
4 núcleos de CPU
16 GB de RAM
200 GB en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
67% off
KVM 8
ARS144.799
ARS48.299/mes
Elegir plan
Se renueva a ARS 104.599/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.
8 núcleos de CPU
32 GB de RAM
400 GB en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con Tandoor Recipes

Tandoor Recipes es una plataforma de gestión de recetas de código abierto con muchas funciones para organizar tu vida culinaria. Importá recetas de cualquier sitio web, planificá comidas semanales, generá listas de compras y compartí recetarios con tu familia, todo desde una interfaz web limpia y accesible en cualquier dispositivo. Desarrollado por la comunidad de autoalojamiento, pone tu colección de recetas bajo tu control sin anuncios, suscripciones ni recolección de datos.

Autoalojar Tandoor en tu VPS mantiene todas tus recetas, planes de comidas y listas de compras privados y accesibles desde cualquier lugar. Esta implementación incluye PostgreSQL para un almacenamiento de datos confiable y la integración HTTPS de Traefik. El primer usuario en registrarse se convierte en el administrador; deshabilitá los registros públicos después de crear tu cuenta.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Tandoor Recipes

Importación de recetas

Importá recetas desde cualquier sitio web con análisis automático de ingredientes, instrucciones e información nutricional.

Planificación de comidas

Planificá las comidas de la semana con un calendario de arrastrar y soltar y generá automáticamente listas de compras a partir de las recetas planificadas.

Listas de compras

Creá y compartí listas de compras que combinan ingredientes de múltiples recetas con fusión automática de cantidades.

Organización de recetarios

Organizá recetas en recetarios, etiquetá con palabras clave y buscá en toda tu colección al instante.

Uso compartido multiusuario

Compartí espacios de recetas con tus familiares, cada uno con sus propios planes de comidas y listas de compras.

Seguimiento nutricional

Seguí las calorías y los macros por receta con datos nutricionales de recetas importadas o entrada manual.

¿Por qué ejecutar Tandoor Recipes en Hostinger?

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Publicación en 1 clic

Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.

Publicación en 1 clic

Seguridad confiable

Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

Seguridad confiable

Docker manager integrado

Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

Docker manager integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Verificando...

Lanzamiento local, crecimiento global

Elegí la ubicación de servidor más cercana a tu audiencia y optimizá la velocidad de carga. Tenemos data centers en América del Norte, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local, crecimiento global

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30 días de garantía de devolución

Probalo sin miedo: tenemos 30 días de garantía de devolución. Consultá nuestra política de reembolsos para más información.

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