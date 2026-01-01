Gestor de recetas autoalojado con planificación de comidas, listas de compras y organización de recetarios.
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Lo que podés crear con Tandoor Recipes
Tandoor Recipes es una plataforma de gestión de recetas de código abierto con muchas funciones para organizar tu vida culinaria. Importá recetas de cualquier sitio web, planificá comidas semanales, generá listas de compras y compartí recetarios con tu familia, todo desde una interfaz web limpia y accesible en cualquier dispositivo. Desarrollado por la comunidad de autoalojamiento, pone tu colección de recetas bajo tu control sin anuncios, suscripciones ni recolección de datos.
Autoalojar Tandoor en tu VPS mantiene todas tus recetas, planes de comidas y listas de compras privados y accesibles desde cualquier lugar. Esta implementación incluye PostgreSQL para un almacenamiento de datos confiable y la integración HTTPS de Traefik. El primer usuario en registrarse se convierte en el administrador; deshabilitá los registros públicos después de crear tu cuenta.
Funciones principales de Tandoor Recipes
Importación de recetas
Importá recetas desde cualquier sitio web con análisis automático de ingredientes, instrucciones e información nutricional.
Planificación de comidas
Planificá las comidas de la semana con un calendario de arrastrar y soltar y generá automáticamente listas de compras a partir de las recetas planificadas.
Listas de compras
Creá y compartí listas de compras que combinan ingredientes de múltiples recetas con fusión automática de cantidades.
Organización de recetarios
Organizá recetas en recetarios, etiquetá con palabras clave y buscá en toda tu colección al instante.
Uso compartido multiusuario
Compartí espacios de recetas con tus familiares, cada uno con sus propios planes de comidas y listas de compras.
Seguimiento nutricional
Seguí las calorías y los macros por receta con datos nutricionales de recetas importadas o entrada manual.
¿Por qué ejecutar Tandoor Recipes en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
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