Pulsarr conecta las listas de seguimiento de Plex con Sonarr y Radarr, convirtiendo cada toque de "Agregar a la lista de seguimiento" dentro de la aplicación de Plex en una solicitud de descarga automatizada, sin una segunda interfaz, sin inicios de sesión separados y sin invitaciones por usuario. Monitorea Plex en tiempo real para usuarios de Plex Pass y recurre al sondeo escalonado para los demás, luego dirige cada título a la instancia correcta de Sonarr o Radarr según las reglas que definas.

Alojar Pulsarr en tu propio VPS mantiene los datos de la lista de seguimiento, los permisos de usuario y las claves API de arr bajo tu control. Los flujos de trabajo de aprobación, las cuotas por usuario, las notificaciones de Discord y la sincronización de etiquetas de Plex se ejecutan continuamente sin depender de que un servidor doméstico permanezca en línea.