Implementá Pulsarr con un solo clic.
Monitor en tiempo real de la lista de seguimiento de Plex que se sincroniza con Sonarr y Radarr con reglas inteligentes de enrutamiento de contenido.
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Lo que podés crear con Pulsarr
Pulsarr conecta las listas de seguimiento de Plex con Sonarr y Radarr, convirtiendo cada toque de "Agregar a la lista de seguimiento" dentro de la aplicación de Plex en una solicitud de descarga automatizada, sin una segunda interfaz, sin inicios de sesión separados y sin invitaciones por usuario. Monitorea Plex en tiempo real para usuarios de Plex Pass y recurre al sondeo escalonado para los demás, luego dirige cada título a la instancia correcta de Sonarr o Radarr según las reglas que definas.
Alojar Pulsarr en tu propio VPS mantiene los datos de la lista de seguimiento, los permisos de usuario y las claves API de arr bajo tu control. Los flujos de trabajo de aprobación, las cuotas por usuario, las notificaciones de Discord y la sincronización de etiquetas de Plex se ejecutan continuamente sin depender de que un servidor doméstico permanezca en línea.
Funciones principales de Pulsarr
Sincronización en tiempo real de la lista de seguimiento
Las adiciones a la lista de seguimiento de usuarios de Plex Pass activan solicitudes instantáneas de Sonarr o Radarr, con un sondeo escalonado que cubre las cuentas sin Pass.
Enrutamiento inteligente de contenido
Crear reglas AND/OR usando género, usuario, idioma, año, certificación, calificaciones o servicio de streaming para enrutar contenido a la instancia arr correcta.
Aprobación y cupos
Retenga las solicitudes para la aprobación del administrador y aplique límites diarios, semanales o mensuales por usuario para mantener las colas de descarga bajo control.
Integración de bot de Discord
Gestioná aprobaciones, consultá el estado de las solicitudes y activá acciones directamente desde Discord usando comandos de barra interactivos.
Soporte multiinstancia
Distribuye contenido a través de múltiples instancias de Sonarr y Radarr con etiquetado sincronizado para que siempre sepas qué usuario solicitó qué.
Notificaciones flexibles
Enviá actualizaciones a través del push móvil de Plex, Discord, webhooks, o más de 80 servicios vía Apprise cuando el contenido llega a tu biblioteca.
¿Por qué ejecutar Pulsarr en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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