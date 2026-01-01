Implementá Photoview en un clic.
Galería de fotos autoalojada que refleja la estructura de tu sistema de archivos y nunca modifica tus archivos originales.
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Lo que podés crear con Photoview
Photoview es una galería de fotos rápida y autoalojada, diseñada para fotógrafos y familias que quieren tener sus recuerdos en una infraestructura que controlan. Lee directamente de tu estructura de directorios existente — sin proceso de importación, sin reorganización de archivos — y genera miniaturas y previsualizaciones automáticamente en tu propio servidor.
A diferencia de los servicios de fotos en la nube, Photoview mantiene tus originales intactos y privados. Los archivos RAW, los metadatos EXIF, las coordenadas GPS y el reconocimiento facial funcionan sin enviar una sola foto a un servicio de terceros. Cada usuario tiene su propia ruta de biblioteca, lo que lo hace adecuado para hogares o equipos pequeños que comparten un servidor.
Funciones principales de Photoview
Álbumes espejados del sistema de archivos
La estructura de tu directorio existente se convierte automáticamente en la estructura de tu álbum — sin importar, sin reorganizar, sin ataduras.
Soporte de archivos RAW
Navega y previsualiza de forma nativa formatos de cámara RAW a través de Darktable, para que los fotógrafos vean su biblioteca completa sin necesidad de conversión.
Reconocimiento facial
Detecta y agrupa automáticamente fotos de la misma persona, facilitando encontrar todas las fotos de un individuo específico entre miles de imágenes.
Metadatos EXIF y GPS
Muestra la configuración de la cámara, los datos del objetivo e información de ubicación para cada foto, con una vista de mapa opcional impulsada por Mapbox.
Compartir de forma segura
Generá enlaces públicos para compartir fotos individuales o álbumes completos, con protección opcional por contraseña para un acceso externo controlado.
Bibliotecas multiusuario
Cada cuenta de usuario se asigna a su propia ruta de directorio en el servidor, manteniendo a los miembros de la familia o colaboradores en bibliotecas separadas desde una única instancia.
¿Por qué ejecutar Photoview en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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