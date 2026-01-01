Implementá Budibase con instalación en un clic.
Plataforma de código abierto y low-code para crear aplicaciones internas de negocio, paneles de administración y flujos de trabajo automatizados sin necesidad de escribir mucho código.
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Lo que podés crear con Budibase
Budibase es una plataforma low-code de código abierto que permite a los equipos crear herramientas internas, dashboards y flujos de trabajo automatizados a través de un constructor visual de arrastrar y soltar. Se conecta a PostgreSQL, MySQL, MongoDB, APIs REST y a su propia base de datos integrada, convirtiendo las fuentes de datos en aplicaciones funcionales en horas en lugar de semanas.
Alojar Budibase en tu propio VPS mantiene los datos críticos para el negocio y la lógica de la aplicación dentro de tu infraestructura, cumpliendo con los requisitos de soberanía de datos y cumplimiento que las herramientas low-code alojadas en la nube no pueden satisfacer. El stack completo —servicio de aplicación, worker, CouchDB, Redis y MinIO— se ejecuta en un único despliegue sin dependencias externas.
Funciones principales de Budibase
Constructor Visual de Aplicaciones
Arrastrá y soltá componentes — tablas, formularios, gráficos y botones — sobre un lienzo para componer aplicaciones de negocio funcionales sin escribir código frontend.
Conexiones de datos multifuente
Conectate a PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST APIs y la base de datos CouchDB integrada para que las aplicaciones puedan leer y escribir de tus fuentes de datos existentes.
Automatización de flujos de trabajo
Definí procesos automatizados con disparadores, condiciones y acciones para reemplazar pasos manuales en flujos de aprobación, notificaciones y operaciones de datos.
Control de Acceso Basado en Roles
Asigne roles a los usuarios a nivel de la aplicación para que cada miembro del equipo vea solo los datos y acciones apropiados para sus responsabilidades.
Lógica JavaScript Personalizada
Recurrí a JavaScript cuando los enlaces visuales no son suficientes, dándoles a los desarrolladores un control minucioso sobre las transformaciones de datos y el comportamiento condicional.
¿Por qué ejecutar Budibase en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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