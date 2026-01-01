Implementá Headscale en una instalación de un clic.
Implementación autohospedada de código abierto del servidor de control de Tailscale para redes malladas privadas de WireGuard.
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Lo que podés crear con Headscale
Headscale es una alternativa autoalojada al servidor de control propietario de Tailscale, que te da el control total de tu red mallada privada de WireGuard. Mientras que el servicio alojado de Tailscale gestiona el intercambio de claves, la asignación de IP y las decisiones de enrutamiento, Headscale hace lo mismo en una infraestructura que vos controlás, sin tarifas mensuales, sin límites de dispositivos atados a una suscripción y sin dependencia de un servicio en la nube de terceros.
Esta plantilla agrupa Headscale con Headscale UI, un panel de control basado en navegador para gestionar usuarios, nodos y claves de preautenticación. Ambos se sirven bajo el mismo dominio HTTPS, con la interfaz web disponible en la ruta
/web. Cualquier cliente compatible con Tailscale puede unirse a tu red mallada inmediatamente después de apuntar su servidor de inicio de sesión a tu URL de despliegue.
Funciones principales de Headscale
Clientes compatibles con Tailscale
Cualquier dispositivo que ejecute el cliente oficial de Tailscale puede conectarse a tu servidor Headscale sin modificaciones del lado del cliente.
Interfaz de usuario de gestión web
Headscale UI proporciona un panel de control basado en navegador para gestionar usuarios, nodos y claves de preautenticación sin usar la línea de comandos.
Red de malla completa
Los nodos conectados se comunican directamente entre sí a través de los límites de NAT utilizando cifrado WireGuard.
Soporte para MagicDNS
Headscale asigna nombres de host a todos los nodos registrados, habilitando el acceso basado en DNS sin configuración de IP estática.
Almacenamiento respaldado por SQLite
Todo el estado de la red se almacena en una base de datos SQLite liviana sin necesidad de un servicio de base de datos externo.
Gestión de API y CLI
Gestionar usuarios, nodos y rutas a través de la CLI de Headscale o la API HTTP para scripting y automatización.
¿Por qué ejecutar Headscale en Hostinger?
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