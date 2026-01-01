Headscale es una alternativa autoalojada al servidor de control propietario de Tailscale, que te da el control total de tu red mallada privada de WireGuard. Mientras que el servicio alojado de Tailscale gestiona el intercambio de claves, la asignación de IP y las decisiones de enrutamiento, Headscale hace lo mismo en una infraestructura que vos controlás, sin tarifas mensuales, sin límites de dispositivos atados a una suscripción y sin dependencia de un servicio en la nube de terceros.

Esta plantilla agrupa Headscale con Headscale UI, un panel de control basado en navegador para gestionar usuarios, nodos y claves de preautenticación. Ambos se sirven bajo el mismo dominio HTTPS, con la interfaz web disponible en la ruta /web . Cualquier cliente compatible con Tailscale puede unirse a tu red mallada inmediatamente después de apuntar su servidor de inicio de sesión a tu URL de despliegue.