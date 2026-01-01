Implementá Form.io con un clic.
Plataforma API de código abierto para la creación de formularios y la gestión de datos para crear, incrustar y gestionar formularios dinámicos.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Form.io
Form.io es una plataforma de código abierto para la creación de formularios y API que permite a los desarrolladores crear formularios complejos, gestionar envíos y construir aplicaciones basadas en datos. Combina un constructor de formularios visual de arrastrar y soltar con un potente backend de API REST, lo que facilita la incrustación de formularios en cualquier aplicación web o móvil.
Alojar Form.io por cuenta propia (self-hosting) te da la propiedad total de los datos y envíos de tus formularios. Las organizaciones que manejan información sensible —respuestas de encuestas, formularios de admisión de clientes o flujos de trabajo internos— se benefician de mantener todo en su propia infraestructura sin tarifas por envío y con total soberanía de los datos.
Funciones principales de Form.io
Constructor de formularios visual
El editor de arrastrar y soltar admite campos de texto, carga de archivos, formularios anidados y lógica condicional sin escribir código.
API REST autogenerada
Cada formulario genera automáticamente una API REST para crear, leer y gestionar envíos desde cualquier aplicación.
Control de acceso basado en roles
Controlá quién puede enviar, ver o administrar formularios con una gestión de roles y permisos detallada.
Acciones de envío personalizadas
Activar webhooks, enviar correos electrónicos o transformar datos automáticamente cuando llega un envío de formulario.
SDK de JavaScript Incrustable
Incrustá formularios en React, Angular, Vue o cualquier aplicación web usando el SDK oficial de JavaScript de Form.io.
¿Por qué ejecutar Form.io en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
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