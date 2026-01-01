Implementá Databag con instalación de un clic.
Mensajero autoalojado y federado con cifrado de extremo a extremo, llamadas de audio y video, e hilos por tema.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Databag
Databag es una plataforma de mensajería autoalojada y federada que ofrece comunicación descentralizada a individuos y pequeñas comunidades sin depender de servidores corporativos o infraestructura blockchain. Utilizando criptografía de clave pública-privada para la identidad, las cuentas no están ligadas a ningún dominio de hosting específico — los usuarios en diferentes nodos de Databag pueden enviarse mensajes libremente, similar a cómo funciona la federación de correo electrónico.
La plataforma admite temas sellados con cifrado de extremo a extremo, llamadas de audio y video, notificaciones push para dispositivos móviles y organización de mensajes basada en temas. Alojarlo en tu propio VPS significa que todas las conversaciones, el historial de llamadas y los datos de contacto permanecen completamente dentro de tu infraestructura, con cuentas ilimitadas por nodo y sin tarifas por usuario — lo que lo hace ideal para familias, grupos de amigos y pequeñas organizaciones que desean mensajería moderna sin intermediarios corporativos.
Funciones principales de Databag
Mensajería Federada
Las cuentas en diferentes nodos de Databag pueden comunicarse directamente, creando una red descentralizada donde ningún servidor controla todas las conversaciones.
Cifrado de extremo a extremo
Los temas sellados usan cifrado del lado del cliente para que el contenido de los mensajes sea privado incluso para el administrador del servidor que aloja el nodo.
Llamadas de audio y video
Las llamadas integradas eliminan la necesidad de una herramienta de videoconferencia separada para las comunidades que ya usan Databag para mensajería.
Hilos basados en temas
Organiza las conversaciones por tema en lugar de por contacto, facilitando que las discusiones se mantengan enfocadas y que se puedan buscar en toda una comunidad.
Cuentas ilimitadas
Cada nodo soporta tantas cuentas como sean necesarias sin costo adicional, lo que lo hace económico para alojar mensajería para todo un hogar u organización.
¿Por qué ejecutar Databag en Hostinger?
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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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