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Plataforma OSINT de código abierto en tiempo real que agrega más de 60 fuentes de inteligencia global en vivo — aeronaves, barcos, satélites y más — en un solo mapa.

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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

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Lo que podés crear con Shadowbroker

Shadowbroker es una plataforma de inteligencia geoespacial OSINT de código abierto que agrega más de 60 fuentes de datos globales en tiempo real en una única interfaz de mapa interactivo. Reúne posiciones de aeronaves privadas y comerciales, movimientos de embarcaciones marítimas, pasos de satélites activos, zonas de conflicto, eventos de interferencia de GPS, actividad sísmica, cámaras de CCTV y redes de radio en malla — datos disponibles públicamente que rara vez se agregan en un solo lugar. Una capa opcional de agente de IA permite conectar un modelo de lenguaje para analizar las fuentes y sacar a la luz correlaciones que no son visibles al observar las capas de datos individuales.

Alojar Shadowbroker en un VPS le brinda a tu equipo un panel de inteligencia persistente y compartido, sin análisis de uso, sin compartir datos con terceros y con control total sobre qué fuentes e integraciones de API están habilitadas.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Shadowbroker

Más de 60 fuentes de datos en vivo

Combine posiciones de aeronaves, embarcaciones marítimas, pasos de satélites, zonas de conflicto, eventos de interferencia de GPS y datos sísmicos de más de 60 fuentes sin cambiar de herramientas.

Seguimiento de aeronaves y embarcaciones

Monitorear jets privados, vuelos comerciales y embarcaciones marítimas en tiempo real utilizando integraciones de flujo de OpenSky OAuth2 y AIS para cobertura global.

Capa de agente de IA

Conectá un modelo de lenguaje para analizar transmisiones en vivo y sacar a la luz correlaciones nunca antes vistas entre capas de datos geoespaciales automáticamente.

Capas de conflicto y amenaza

Visualizá zonas de conflicto activas, eventos de interferencia de GPS, frentes de incendios forestales y alertas de emergencia en el mismo mapa que el tráfico aéreo y marítimo.

Inteligencia autoalojada

Mantenga todos los datos de inteligencia en su propio VPS sin suscripciones SaaS, sin análisis de uso y sin plataformas de terceros que reciban sus consultas.

¿Por qué ejecutar Shadowbroker en Hostinger?

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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