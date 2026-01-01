Profilarr conecta tus instancias autoalojadas de Radarr y Sonarr a bases de datos de perfiles de calidad y formatos personalizados mantenidas por la comunidad, aplicando configuraciones probadas automáticamente en lugar de requerir entrada manual. Reemplaza horas de ajuste por instancia con una única operación de sincronización, manteniendo cada aplicación 'arr' en tu stack alineada con los últimos estándares de la comunidad.

Alojar Profilarr junto a tu stack de medios significa que las actualizaciones de perfiles ocurren según tu cronograma, con total visibilidad de qué cambió y por qué — sin depender de servicios externos para enviar la configuración a tus aplicaciones locales.