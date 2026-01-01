Implementá Profilarr en un clic.
Herramienta de automatización que sincroniza perfiles de calidad y formatos personalizados de bases de datos de la comunidad con tus instancias de Radarr y Sonarr.
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Lo que podés crear con Profilarr
Profilarr conecta tus instancias autoalojadas de Radarr y Sonarr a bases de datos de perfiles de calidad y formatos personalizados mantenidas por la comunidad, aplicando configuraciones probadas automáticamente en lugar de requerir entrada manual. Reemplaza horas de ajuste por instancia con una única operación de sincronización, manteniendo cada aplicación 'arr' en tu stack alineada con los últimos estándares de la comunidad.
Alojar Profilarr junto a tu stack de medios significa que las actualizaciones de perfiles ocurren según tu cronograma, con total visibilidad de qué cambió y por qué — sin depender de servicios externos para enviar la configuración a tus aplicaciones locales.
Funciones principales de Profilarr
Automatización de la sincronización de perfiles
Extrae perfiles de calidad de bases de datos remotas de la comunidad y los aplica a Radarr y Sonarr sin copiar y pegar manualmente entre instancias.
Gestión de formatos personalizados
Sincroniza las definiciones de formato personalizadas y las puntuaciones para que cada instancia en tu stack use la misma configuración probada.
Soporte multi-instancia
Administra múltiples instancias de Radarr y Sonarr desde una única interfaz, manteniéndolas a todas consistentes sin duplicar esfuerzos.
Interfaz de usuario web incluida
Interfaz basada en navegador para gestionar conexiones, activar sincronizaciones y revisar los cambios aplicados — no se requiere SSH ni CLI.
Configuración persistente
Todas las credenciales de instancia y el estado de sincronización se almacenan en un volumen de Docker con nombre, sobreviviendo a los reinicios de contenedores y a las actualizaciones de imágenes.
¿Por qué ejecutar Profilarr en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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