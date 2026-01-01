Implementá Syncthing con instalación en un clic.
Sincronización de archivos P2P de código abierto que mantiene tus datos privados y encriptados en todos tus dispositivos.
Elegí un plan VPS para Syncthing
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Syncthing
Syncthing es una herramienta de sincronización de archivos descentralizada que sincroniza archivos continuamente entre tus dispositivos sin ningún servidor central. Todos los datos permanecen en tus dispositivos y se transfieren con cifrado TLS y secreto perfecto hacia adelante — sin intermediarios en la nube, sin necesidad de cuenta.
Autoalojar Syncthing en un VPS crea un nodo de sincronización persistente que permanece en línea 24/7, asegurando que todos tus dispositivos se mantengan actualizados incluso cuando algunos están desconectados. Con soporte para versionado de carpetas, manejo de conflictos y clientes multiplataforma, Syncthing es la alternativa que prioriza la privacidad a Dropbox y Google Drive.
Funciones principales de Syncthing
Sin servidor central
Los archivos se sincronizan directamente entre tus dispositivos sin almacenamiento en la nube de terceros, manteniendo tus datos completamente bajo tu control.
Cifrado de extremo a extremo
Todas las transferencias usan TLS con confidencialidad directa perfecta, asegurando que tus archivos no puedan ser interceptados ni leídos por nadie más.
Modos de carpeta flexibles
Configurá las carpetas como solo envío, solo recepción o bidireccionales para controlar exactamente cómo fluyen los datos entre dispositivos.
Versionado de archivos
Mantener versiones históricas de archivos modificados o eliminados con políticas de retención configurables para recuperarse de cambios accidentales.
Clientes multiplataforma
Los clientes nativos para Linux, Windows, macOS y Android mantienen cada dispositivo sincronizado desde un único nodo VPS persistente.
¿Por qué ejecutar Syncthing en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Me contacté con soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y me impresionaron. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.
Explorá más aplicaciones para implementar
Anki Sync Server Enhanced
Servidor autoalojado de sincronización de Anki con soporte multiusuario, respaldos y panel web