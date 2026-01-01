Implementá Etherpad con instalación en un clic.
Editor de texto colaborativo de código abierto y en tiempo real donde múltiples usuarios pueden escribir y editar documentos simultáneamente.
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Lo que podés crear con Etherpad
Etherpad es un editor colaborativo web de código abierto que permite a múltiples usuarios editar el mismo documento simultáneamente, con los cambios apareciendo instantáneamente para todos los participantes. El texto de cada colaborador está codificado por colores, lo que facilita ver quién escribió qué. No se requiere registro ni instalación de software; solo compartí un enlace y empezá a colaborar.
Alojar Etherpad en tu propio VPS garantiza que los documentos sensibles nunca salgan de tu propia infraestructura. El backend de PostgreSQL incluido proporciona persistencia confiable e historial de versiones completo, mientras que el sistema de plugins extensible te permite agregar soporte de imágenes, listas de tareas e integraciones personalizadas adaptadas al flujo de trabajo de tu equipo.
Funciones principales de Etherpad
Coedición en tiempo real
Los cambios de cada participante aparecen al instante con atribución codificada por colores, para que los equipos puedan escribir juntos sin conflictos de fusión ni bloqueos.
Historial de Versiones Completo
Cada revisión se guarda con un control deslizante de línea de tiempo que te permite retroceder y restaurar cualquier estado anterior del documento.
No hace falta registrarse
Los participantes se unen a los pads a través de una URL compartida sin crear cuentas, lo que reduce la fricción para colaboraciones puntuales con invitados externos.
Ecosistema de plugins
Extendé Etherpad con plugins para la incrustación de imágenes, listas de tareas, formatos de exportación e integraciones de herramientas para satisfacer las necesidades específicas de tu equipo.
Panel de administración
La interfaz de administración web te permite gestionar pads, monitorear la actividad y configurar los ajustes del servidor sin acceso directo al servidor.
¿Por qué ejecutar Etherpad en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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