Implementá Chroma con instalación en un clic.
Base de datos vectorial open-source para apps de IA, búsqueda semántica y flujos de generación aumentada por recuperación.
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Lo que podés crear con Chroma
Chroma es una base de datos open-source de embeddings diseñada específicamente para apps de IA que necesitan almacenar, indexar y consultar embeddings vectoriales de alta dimensión. Se integra sin problemas con LangChain, LlamaIndex y el SDK de OpenAI, lo que la convierte en la forma más rápida de añadir capacidades de búsqueda semántica y generación aumentada por recuperación (RAG) a cualquier app sin construir una infraestructura vectorial personalizada.
Alojar Chroma en tu propio VPS mantiene tus embeddings, datos de documentos y patrones de consulta bajo tu control, sin precios por consulta y con la flexibilidad de ajustar los recursos a medida que tu colección escala.
Funciones principales de Chroma
RAG Pipeline Listo
Diseñado como la capa de recuperación para aplicaciones LLM, para que puedas basar las respuestas del modelo en tus propios documentos con un trabajo de integración mínimo.
Integraciones de Framework
El soporte nativo para LangChain, LlamaIndex y el SDK de OpenAI significa que tu código de IA existente se conecta a Chroma con solo unas pocas líneas de configuración.
Filtrado de metadatos
Combiná la búsqueda de similitud vectorial con filtros de metadatos estructurados para acotar los resultados por fecha, categoría o cualquier atributo personalizado sin post-procesamiento.
Múltiples Métricas de Distancia
Elegí similitud de coseno, distancia L2 o producto interno por colección para que coincida con la métrica con la que se entrenó tu modelo de embedding para obtener resultados precisos.
Almacenamiento Persistente
Los embeddings y los índices sobreviven a los reinicios y actualizaciones, por lo que tu base de conocimientos permanece intacta sin tener que reingresar documentos después de cada cambio de implementación.
¿Por qué ejecutar Chroma en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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