Implementá Cleanuparr con instalación de un clic.
Limpiador avanzado de cola para el stack de Servarr que elimina automáticamente las descargas estancadas, fallidas y maliciosas.
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Lo que podés crear con Cleanuparr
Cleanuparr es un gestor de descargas autoalojado diseñado específicamente para el ecosistema Servarr. Se conecta a Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr y Whisparr, junto con qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent y rTorrent, y luego inspecciona continuamente la cola para detectar y eliminar descargas que estén estancadas, atascadas en metadatos, descargando demasiado lento, fallando al importar o que coincidan con patrones de malware conocidos, como archivos sospechosos
.lnk y
.zipx.
Más allá de la higiene de la cola, Cleanuparr busca proactivamente medios faltantes y mejoras de calidad que no alcanzan el umbral, elimina seeds terminados, quita archivos huérfanos que ya no son rastreados por los arrs, y envía alertas por cada detección o eliminación. Ejecutarlo en tu propio VPS mantiene tu automatización de medios ordenada las 24 horas del día sin necesidad de supervisar la cola manualmente.
Funciones principales de Cleanuparr
Limpieza basada en tachado
Marcá las descargas defectuosas con penalizaciones configurables y eliminalas y bloquealas automáticamente una vez que alcancen tu umbral.
Bloqueador de malware
Detectá y eliminá torrents maliciosos conocidos usando patrones mantenidos por la comunidad y una lista de bloqueo integrada de tipos de archivos sospechosos.
Integración en todo Servarr
Funciona con Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr y Whisparr junto con qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent y rTorrent en un solo lugar.
Búsqueda de faltantes y actualizaciones
Activa automáticamente búsquedas de ítems faltantes y de mejoras de calidad que no alcanzan el umbral, incluyendo el seguimiento de puntajes de formato personalizados.
Limpieza de huérfanos y de siembra
Elimina descargas sin enlaces duros o referencias arr, elimina semillas de larga duración y soporta flujos de trabajo conscientes de cross-seed.
Notificaciones en tiempo real
Envía alertas ante cada infracción, eliminación o bloqueo a través de tu canal de notificación preferido para que nada pase desapercibido.
¿Por qué ejecutar Cleanuparr en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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