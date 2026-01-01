LakeFS es una plataforma de versionado de datos de código abierto que aplica flujos de trabajo similares a Git a los data lakes. Permite a los equipos crear ramas para la experimentación aislada de datos, confirmar instantáneas reproducibles y fusionar cambios de forma atómica, todo sin duplicar datos. LakeFS funciona de forma nativa con AWS S3, Azure Blob Storage y Google Cloud Storage, al tiempo que expone una API totalmente compatible con S3 para que las herramientas existentes no requieran modificaciones.

Alojar LakeFS en tu propio VPS les da a los equipos de datos y ML control total sobre su infraestructura de versionado de datos. Ya sea que necesites experimentos de machine learning reproducibles, entornos de staging seguros para pipelines de ETL, o la capacidad de revertir ingestas de datos erróneas, LakeFS aporta la misma confianza a las operaciones de datos que Git aporta al código.