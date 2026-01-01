Implementá LakeFS en un clic.
Control de versiones de código abierto similar a Git para tu data lake, que incorpora ramificación y confirmación al almacenamiento de objetos.
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Lo que podés crear con LakeFS
LakeFS es una plataforma de versionado de datos de código abierto que aplica flujos de trabajo similares a Git a los data lakes. Permite a los equipos crear ramas para la experimentación aislada de datos, confirmar instantáneas reproducibles y fusionar cambios de forma atómica, todo sin duplicar datos. LakeFS funciona de forma nativa con AWS S3, Azure Blob Storage y Google Cloud Storage, al tiempo que expone una API totalmente compatible con S3 para que las herramientas existentes no requieran modificaciones.
Alojar LakeFS en tu propio VPS les da a los equipos de datos y ML control total sobre su infraestructura de versionado de datos. Ya sea que necesites experimentos de machine learning reproducibles, entornos de staging seguros para pipelines de ETL, o la capacidad de revertir ingestas de datos erróneas, LakeFS aporta la misma confianza a las operaciones de datos que Git aporta al código.
Funciones principales de LakeFS
Ramificación de datos tipo Git
Creá ramas de datos aisladas para experimentación o staging sin duplicar objetos, usando ramificación de copia cero respaldada solo por metadatos.
Confirmaciones reproducibles
Registrá instantáneas de datos en cualquier momento para que los experimentos de aprendizaje automático y las ejecuciones de pipelines puedan reproducirse exactamente a partir de un estado de datos conocido.
Fusiones atómicas
Fusionar las ramas de datos de nuevo a la principal de forma atómica, asegurando que los consumidores posteriores siempre vean un conjunto de datos consistente y completo.
API compatible con S3
LakeFS expone un endpoint totalmente compatible con S3, así que Spark, Pandas y otras herramientas se conectan sin necesidad de cambios en el código.
Reversión de datos
Revertí al instante a cualquier commit anterior para recuperarte de eliminaciones accidentales o de una ingesta de datos errónea en segundos.
¿Por qué ejecutar LakeFS en Hostinger?
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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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