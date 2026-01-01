Loomio es una plataforma de código abierto diseñada específicamente para la toma de decisiones colaborativa. Los grupos pueden mantener discusiones estructuradas, crear propuestas, realizar encuestas y registrar resultados, todo en un solo lugar. A diferencia de las herramientas de chat generales, Loomio mantiene las conversaciones enfocadas en avanzar hacia decisiones claras, lo que la hace ideal para cooperativas, organizaciones sin fines de lucro, organizaciones comunitarias y equipos distribuidos.

Alojar Loomio en tu propio VPS mantiene los datos de los miembros completamente bajo tu control, sin tarifas por usuario y sin dependencia de un servicio de terceros. Esta implementación incluye la aplicación web completa de Rails, el worker de fondo Sidekiq, la base de datos PostgreSQL, la cola Redis y un servidor Hocuspocus para la edición colaborativa de documentos en tiempo real.