Implementá Loomio con instalación en un clic.
Plataforma colaborativa de código abierto para la toma de decisiones, para que los grupos discutan propuestas, realicen encuestas y tomen decisiones en conjunto.
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Lo que podés crear con Loomio
Loomio es una plataforma de código abierto diseñada específicamente para la toma de decisiones colaborativa. Los grupos pueden mantener discusiones estructuradas, crear propuestas, realizar encuestas y registrar resultados, todo en un solo lugar. A diferencia de las herramientas de chat generales, Loomio mantiene las conversaciones enfocadas en avanzar hacia decisiones claras, lo que la hace ideal para cooperativas, organizaciones sin fines de lucro, organizaciones comunitarias y equipos distribuidos.
Alojar Loomio en tu propio VPS mantiene los datos de los miembros completamente bajo tu control, sin tarifas por usuario y sin dependencia de un servicio de terceros. Esta implementación incluye la aplicación web completa de Rails, el worker de fondo Sidekiq, la base de datos PostgreSQL, la cola Redis y un servidor Hocuspocus para la edición colaborativa de documentos en tiempo real.
Funciones principales de Loomio
Propuestas estructuradas
Crear propuestas con plazos definidos, con opciones de acuerdo, desacuerdo, abstención y bloqueo, para que los grupos puedan tomar decisiones responsables con un registro de auditoría claro.
Encuestas flexibles
Realizá votaciones por orden de preferencia, votaciones por puntos, encuestas de puntuación y encuestas para definir horarios de reunión, para obtener aportes grupales con matices que vayan más allá de las simples preguntas de sí/no.
Discusiones en hilo
Mantené las conversaciones organizadas con comentarios en hilos y reacciones contextuales, para que el contexto importante nunca se pierda en un canal de chat concurrido.
Colaboración en tiempo real
Edite colaborativamente el texto de propuestas y los hilos de discusión en tiempo real usando el servidor Hocuspocus integrado, sin necesidad de un editor de terceros.
Subgrupos y permisos
Organizar a los miembros en subgrupos con configuraciones de privacidad y roles independientes, lo que permite estructuras organizativas complejas dentro de una única instalación.
¿Por qué ejecutar Loomio en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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