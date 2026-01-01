OpenEMR es el sistema de gestión de consultorios médicos y expedientes médicos electrónicos (EHR) de código abierto más adoptado del mundo. Diseñado para clínicas pequeñas y grandes organizaciones de salud, ofrece un conjunto completo de herramientas para el registro de pacientes, documentación clínica, programación de turnos, facturación e informes, todo dentro de una única plataforma autoalojada.

Alojar OpenEMR en tu propio VPS te da control total sobre los datos sensibles de los pacientes, asegurando el cumplimiento de las regulaciones de privacidad y manteniendo los expedientes médicos en una infraestructura de tu propiedad. Sin tarifas de licencia por usuario y con una comunidad global activa, OpenEMR es una alternativa probada a los costosos sistemas EHR propietarios.