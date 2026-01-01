Implementá OpenEMR en una instalación de un clic.
Sistema de registros médicos electrónicos y de gestión de consultorios médicos de código abierto, utilizado por clínicas y profesionales de la salud en todo el mundo.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con OpenEMR
OpenEMR es el sistema de gestión de consultorios médicos y expedientes médicos electrónicos (EHR) de código abierto más adoptado del mundo. Diseñado para clínicas pequeñas y grandes organizaciones de salud, ofrece un conjunto completo de herramientas para el registro de pacientes, documentación clínica, programación de turnos, facturación e informes, todo dentro de una única plataforma autoalojada.
Alojar OpenEMR en tu propio VPS te da control total sobre los datos sensibles de los pacientes, asegurando el cumplimiento de las regulaciones de privacidad y manteniendo los expedientes médicos en una infraestructura de tu propiedad. Sin tarifas de licencia por usuario y con una comunidad global activa, OpenEMR es una alternativa probada a los costosos sistemas EHR propietarios.
Funciones principales de OpenEMR
Gestión de historias clínicas
Almacene y recupere historias clínicas completas de pacientes, incluyendo datos demográficos, historial médico, resultados de laboratorio, recetas y notas clínicas, en un registro estructurado.
Reserva de turnos
Gestioná los calendarios de los profesionales, los turnos de los pacientes y las visitas recurrentes con un programador de múltiples recursos que maneja a varios profesionales y ubicaciones.
Facturación y codificación
Generar reclamos de seguros con soporte de codificación ICD-10 y CPT, hacer seguimiento de pagos y gestionar remesas para reducir la sobrecarga administrativa de facturación.
Soporte para la toma de decisiones clínicas
Muestre alertas de interacciones medicamentosas, alertas de alergias y recordatorios de atención preventiva en el punto de atención para apoyar decisiones clínicas más seguras.
Receta electrónica y laboratorios
Envíe recetas electrónicamente a farmacias y reciba resultados de laboratorio estructurados directamente en los registros de los pacientes sin necesidad de reingreso manual.
¿Por qué ejecutar OpenEMR en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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