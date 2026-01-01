Owncast es un servidor de streaming en vivo y chat, gratuito, de código abierto y autoalojado que te da control total sobre tus transmisiones. Reemplaza plataformas comerciales como Twitch o YouTube Live con tu propio stream dedicado, donde vos ponés las reglas, manejás la relación con la audiencia y mantenés todo el contenido y los datos de los espectadores en tu propio servidor.

Compatible con software de transmisión RTMP estándar como OBS, Streamlabs y XSplit, Owncast funciona con las herramientas que los streamers ya conocen. También se integra con el Fediverso a través de ActivityPub, permitiendo que los usuarios de Mastodon y otras plataformas descentralizadas te sigan y reciban notificaciones cuando salís en vivo — sin que necesiten crear una cuenta en tu sitio.