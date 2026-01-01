Implementá Owncast con instalación en un clic.
Servidor de chat y transmisión en vivo autoalojado — transmita video en vivo bajo sus propios términos sin depender de Twitch o YouTube.
Elegí un plan VPS para Owncast
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Owncast
Owncast es un servidor de streaming en vivo y chat, gratuito, de código abierto y autoalojado que te da control total sobre tus transmisiones. Reemplaza plataformas comerciales como Twitch o YouTube Live con tu propio stream dedicado, donde vos ponés las reglas, manejás la relación con la audiencia y mantenés todo el contenido y los datos de los espectadores en tu propio servidor.
Compatible con software de transmisión RTMP estándar como OBS, Streamlabs y XSplit, Owncast funciona con las herramientas que los streamers ya conocen. También se integra con el Fediverso a través de ActivityPub, permitiendo que los usuarios de Mastodon y otras plataformas descentralizadas te sigan y reciban notificaciones cuando salís en vivo — sin que necesiten crear una cuenta en tu sitio.
Funciones principales de Owncast
Transmisión RTMP
Conectate directamente desde OBS, Streamlabs o cualquier codificador compatible con RTMP — no se requieren plugins propietarios ni cambios de software.
Chat en vivo integrado
El chat integrado en tiempo real permite a los espectadores interactuar durante tu transmisión sin necesidad de widgets de terceros o servicios de chat externos.
Integración de Fediverse
El soporte para ActivityPub permite que los usuarios de Mastodon y otras plataformas del Fediverso sigan tu transmisión y reciban notificaciones de "en vivo", expandiendo tu alcance en redes descentralizadas.
Marca Personalizada
Configurá tu propio nombre, logo, descripción y enlaces a redes sociales para que tu página de streaming refleje tu identidad, y no una plantilla genérica de la plataforma.
Grabación de transmisión
Opcionalmente, guardá las transmisiones localmente para reproducirlas a demanda, dándoles a los espectadores acceso a tu contenido incluso después de que termine la transmisión en vivo.
¿Por qué ejecutar Owncast en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.