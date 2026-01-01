Deploy Transmission in one click installation.
Lightweight BitTorrent client with a clean web interface for remote torrent management and headless VPS downloads.
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Lo que podés crear con Transmission
Transmission is one of the most popular open-source BitTorrent clients, known for its minimal resource footprint and straightforward web interface. It runs headlessly on a VPS, allowing you to manage downloads remotely from any browser without running a desktop application.
Self-hosting Transmission on a VPS gives you continuous downloading power without keeping a personal machine running. It supports magnet links, DHT, peer exchange, bandwidth scheduling, blocklists, and RPC access for seamless integration with automation tools like Sonarr and Radarr for media management.
Funciones principales de Transmission
Web remote interface
Manage torrents from any browser using the built-in web UI without needing a desktop client or SSH access.
Low resource usage
Transmission is optimized for minimal CPU and memory usage, making it ideal for always-on VPS operation.
Bandwidth scheduling
Set speed limits and active hours to control when and how fast torrents download relative to your other VPS workloads.
Sonarr & Radarr integration
Transmission's RPC API connects directly with automation tools like Sonarr and Radarr for hands-free media management.
¿Por qué ejecutar Transmission en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
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