Implementá Apache Zeppelin con instalación en 1 clic.
Notebook basado en la web para análisis de datos interactivo con Spark, SQL, Scala, Python y R en un espacio de trabajo colaborativo.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Apache Zeppelin
Apache Zeppelin es un cuaderno web de código abierto diseñado para análisis de datos interactivos y a gran escala en motores como Apache Spark, Flink y Hive. A diferencia de los cuadernos de un solo lenguaje, Zeppelin utiliza una arquitectura de intérprete conectable que permite que una sola nota combine párrafos de Scala, SQL, Python, R y shell con datos compartidos, con resultados que se pasan entre lenguajes a través de un formato de tabla incorporado.
Alojar Zeppelin por cuenta propia en un VPS mantiene los cuadernos, las conexiones a conjuntos de datos y las credenciales del intérprete dentro de tu propio entorno, elimina el precio por usuario de los servicios de cuadernos gestionados y te da control total sobre la configuración de Spark, la memoria JVM y la gestión de dependencias.
Funciones principales de Apache Zeppelin
Párrafos multilenguaje
Combiná Scala, SQL, Python, R, Markdown y shell dentro de una sola nota usando intérpretes de Zeppelin, con resultados compartidos entre lenguajes.
Integración nativa de Spark
Conéctese a Apache Spark de forma nativa para el procesamiento distribuido de datos, el aprendizaje automático y las cargas de trabajo de streaming sin configuración manual.
Visualizaciones integradas
Convertí cualquier resultado de SQL o DataFrame en gráficos de barras, de líneas, de torta, de dispersión o de tabla dinámica, sin código de graficación y con entradas de formulario dinámicas.
Ecosistema del intérprete
Consultar bases de datos JDBC, Flink, Hive, Cassandra, Elasticsearch y muchos otros sistemas a través de intérpretes conectables configurados por nota.
Cuadernos colaborativos
Compartí notas en vivo a través de una URL, incrustalas en paneles y programalas con el ejecutor de cron incorporado para informes automatizados.
¿Por qué ejecutar Apache Zeppelin en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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