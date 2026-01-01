Implementá Umami Analytics con instalación en un clic.
Alternativa de análisis web de código abierto centrada en la privacidad a Google Analytics, sin cookies y con cumplimiento del GDPR por defecto.
Elegí un plan VPS para Umami Analytics
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Umami Analytics
Umami es una plataforma de análisis web rápida y open source que rastrea el tráfico del sitio web sin cookies, huellas digitales ni intercambio de datos entre sitios. Es compatible con GDPR por defecto, lo que la convierte en una alternativa directa a Google Analytics para equipos que priorizan la privacidad de los visitantes y la propiedad de los datos.
Alojar Umami en un VPS significa que todos los datos de los visitantes permanecen en tu infraestructura sin acceso de terceros. Una única instalación respaldada por PostgreSQL puede rastrear múltiples sitios web, eventos personalizados y campañas UTM a través de un panel limpio y en tiempo real accesible para todo tu equipo.
Funciones principales de Umami Analytics
Seguimiento sin cookies
Umami recopila datos analíticos sin cookies ni identificadores persistentes, asegurando el cumplimiento de GDPR y CCPA directamente.
Soporte multisitio
Monitoreá sitios web ilimitados desde una única instalación de Umami con paneles de control separados y datos aislados para cada propiedad.
Eventos personalizados
Rastrear clics en botones, envíos de formularios, descargas y cualquier interacción personalizada del usuario más allá de las vistas de página estándar.
Panel en tiempo real
Ver el conteo de visitantes en vivo, las páginas principales, las fuentes de referencia y el desglose por dispositivos, todo actualizado en tiempo real sin necesidad de recargar la página.
Seguimiento de campañas UTM
Medí el rendimiento de las campañas de marketing mediante el seguimiento de los parámetros UTM en todos tus sitios web rastreados.
¿Por qué ejecutar Umami Analytics en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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