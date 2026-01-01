Implementá Raneto con una instalación en un clic.
Wiki de base de conocimiento impulsada por Markdown para Node.js — contenido basado en archivos con un lector y editor de navegador limpios.
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Lo que podés crear con Raneto
Raneto es una base de conocimiento liviana y de código abierto, construida sobre Node.js, que convierte una carpeta de archivos Markdown en un sitio de documentación limpio y con capacidad de búsqueda. No hay base de datos que administrar: el contenido reside como archivos
.md de texto plano en un directorio que vos controlás, lo que hace que el control de versiones, las copias de seguridad y la creación de contenido con tu editor favorito sean sencillos. El editor web incluido permite la edición en el navegador para usuarios no técnicos, mientras que los desarrolladores pueden crear contenido directamente en su herramienta Markdown preferida y dejar que Git se encargue del historial.
Autoalojar Raneto en un VPS te da una base de conocimiento privada que poseés por completo, sin dependencia de un proveedor, sin tarifas por usuario y con contenido que reside como archivos portables en lugar de una base de datos propietaria.
Funciones principales de Raneto
Contenido basado en archivos
Los artículos son archivos Markdown simples en un directorio de contenido — versioná con git, hacé copias de seguridad con rsync, editá con la herramienta que quieras.
Editor en el navegador
El editor integrado permite a usuarios no técnicos actualizar páginas directamente desde el navegador sin tocar el sistema de archivos ni ejecutar git.
Búsqueda de texto completo
La búsqueda rápida en memoria en todas las páginas permite a los lectores encontrar contenido de inmediato sin salir del sitio de documentación.
Jerarquía de categorías
La estructura de carpetas se convierte en el árbol de navegación, con un orden de clasificación personalizado a través de metadatos por carpeta, para que tu IA refleje tu contenido.
Diseño temático
Intercambiá o extendé el tema predeterminado para que coincida con tu marca — Los temas de Raneto son paquetes simples de HTML, CSS y JS.
¿Por qué ejecutar Raneto en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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