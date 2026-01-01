Implementá Wealthfolio con instalación en 1 clic.
Rastreador de inversiones personales de código abierto para carteras, patrimonio neto y análisis de rendimiento financiero.
Elegí un plan VPS para Wealthfolio
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Wealthfolio
Wealthfolio es un rastreador de inversiones de código abierto que prioriza la privacidad y que consolida las tenencias de múltiples brókers y bancos en un único panel de control. Hace un seguimiento del rendimiento de la cartera, el patrimonio neto, los dividendos y los ingresos, y compara tus rendimientos con índices como el S&P 500 — todo sin enviar tus datos financieros a una nube de terceros.
Alojar Wealthfolio por tu cuenta en tu propio VPS te da el control total de tus registros financieros. La aplicación almacena todo en una base de datos SQLite local, lo que facilita las copias de seguridad y elimina las tarifas de suscripción. Con soporte para importaciones CSV, simulaciones de Monte Carlo para la planificación de la jubilación y recomendaciones integradas para el reequilibrio de la cartera, cubre todo el espectro de la gestión de inversiones personales.
Funciones principales de Wealthfolio
Consolidación multibróker
Consolidá tus tenencias de múltiples brokers y cuentas bancarias en un único panel de control, con soporte para importación de CSV para una fácil incorporación.
Análisis de rendimiento del portafolio
Compará el rendimiento de la cuenta contra los principales índices como el S&P 500 y hacé un seguimiento de los rendimientos ponderados por tiempo a lo largo de todo tu historial de inversiones.
Seguimiento del patrimonio neto
Monitoree todos los activos y pasivos en conjunto para obtener una imagen precisa y actualizada de su posición financiera total a lo largo del tiempo.
Monitoreo de dividendos e ingresos
Registrá automáticamente los pagos de dividendos y los ingresos por intereses en todas tus tenencias, dándote una visión clara de tus fuentes de ingresos pasivos.
Herramientas de planificación de la jubilación
Ejecutá simulaciones de Monte Carlo y proyecciones FIRE para poner a prueba tu estrategia de ahorro y estimar cuándo podés alcanzar la independencia financiera.
Rebalanceo de portfolio
Establecé porcentajes de asignación de activos objetivo y recibí recomendaciones de rebalanceo que mantengan tu cartera alineada con tu estrategia de inversión.
¿Por qué ejecutar Wealthfolio en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
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La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.