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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

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Velocidad de red de 1 Gbps
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Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

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Lo que podés crear con Wealthfolio

Wealthfolio es un rastreador de inversiones de código abierto que prioriza la privacidad y que consolida las tenencias de múltiples brókers y bancos en un único panel de control. Hace un seguimiento del rendimiento de la cartera, el patrimonio neto, los dividendos y los ingresos, y compara tus rendimientos con índices como el S&P 500 — todo sin enviar tus datos financieros a una nube de terceros.

Alojar Wealthfolio por tu cuenta en tu propio VPS te da el control total de tus registros financieros. La aplicación almacena todo en una base de datos SQLite local, lo que facilita las copias de seguridad y elimina las tarifas de suscripción. Con soporte para importaciones CSV, simulaciones de Monte Carlo para la planificación de la jubilación y recomendaciones integradas para el reequilibrio de la cartera, cubre todo el espectro de la gestión de inversiones personales.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Wealthfolio

Consolidación multibróker

Consolidá tus tenencias de múltiples brokers y cuentas bancarias en un único panel de control, con soporte para importación de CSV para una fácil incorporación.

Análisis de rendimiento del portafolio

Compará el rendimiento de la cuenta contra los principales índices como el S&P 500 y hacé un seguimiento de los rendimientos ponderados por tiempo a lo largo de todo tu historial de inversiones.

Seguimiento del patrimonio neto

Monitoree todos los activos y pasivos en conjunto para obtener una imagen precisa y actualizada de su posición financiera total a lo largo del tiempo.

Monitoreo de dividendos e ingresos

Registrá automáticamente los pagos de dividendos y los ingresos por intereses en todas tus tenencias, dándote una visión clara de tus fuentes de ingresos pasivos.

Herramientas de planificación de la jubilación

Ejecutá simulaciones de Monte Carlo y proyecciones FIRE para poner a prueba tu estrategia de ahorro y estimar cuándo podés alcanzar la independencia financiera.

Rebalanceo de portfolio

Establecé porcentajes de asignación de activos objetivo y recibí recomendaciones de rebalanceo que mantengan tu cartera alineada con tu estrategia de inversión.

¿Por qué ejecutar Wealthfolio en Hostinger?

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Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
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Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
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¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

Omkar
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Me contacté con soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y me impresionaron. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

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El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.

Martin K
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La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.

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