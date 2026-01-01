Implementá Coder en un clic.
Plataforma de código abierto para aprovisionar entornos de desarrollo en la nube autoalojados a partir de plantillas de Terraform en tu propia infraestructura.
Elegí un plan VPS para Coder
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Coder
Coder es la plataforma de código abierto líder para entornos de desarrollo en la nube autoalojados, utilizada por organizaciones de ingeniería para estandarizar, asegurar y escalar su infraestructura de desarrollo. Los equipos de plataforma definen los espacios de trabajo como plantillas de Terraform — especificando el IDE, las dependencias, la asignación de recursos y el acceso a la red — y los desarrolladores lanzan entornos consistentes y listos para codificar en minutos, en lugar de pasar días en la configuración local.
Alojar Coder en tu VPS significa que el código fuente y las credenciales nunca salen de tu infraestructura, cumpliendo con estrictos requisitos de seguridad y cumplimiento. La integración del socket de Docker permite a Coder aprovisionar espacios de trabajo basados en contenedores directamente en el host, brindando a cada desarrollador entornos aislados respaldados por la computación de tu VPS, mientras vos mantenés el control centralizado sobre los recursos, los registros de auditoría y las políticas de acceso.
Funciones principales de Coder
Plantillas de espacios de trabajo de Terraform
Definí entornos de desarrollo reproducibles como código y aprovisioná espacios de trabajo consistentes para cada desarrollador con un solo clic.
Cualquier IDE compatible
Los programadores se conectan usando VS Code, JetBrains o editores basados en navegador a través de SSH sin cambiar su flujo de trabajo preferido.
Inicio automático y parada automática
Los espacios de trabajo se inician automáticamente al acceder y se detienen según un cronograma, reduciendo el consumo de recursos inactivos y los costos de infraestructura.
SSO y registros de auditoría
Integrar con OIDC, GitHub o proveedores de identidad empresariales y mantener registros de auditoría completos para seguridad y cumplimiento.
Cuotas de recursos
Establezca límites de CPU y memoria por usuario para evitar que los espacios de trabajo descontrolados consuman todos los recursos VPS disponibles.
¿Por qué ejecutar Coder en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.