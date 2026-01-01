Implementá Coai en 1 clic.
Plataforma de agregación de IA autoalojada que unifica OpenAI, Claude, Gemini y más de 20 proveedores con gestión multiusuario y cuotas de uso.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Coai
Coai (Chat Nio) es una plataforma de agregación de IA de código abierto que reúne a OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen y más de 20 proveedores de modelos de lenguaje adicionales detrás de una única interfaz alojada. Va más allá de una simple interfaz de chat al agregar niveles de suscripción, cuotas de tokens por usuario, emisión de claves API y facturación de uso — lo que la hace práctica para equipos que necesitan ofrecer acceso controlado a LLM a múltiples usuarios sin exponer las claves de los proveedores upstream.
Alojar Coai en tu propio VPS te da control total sobre qué modelos están disponibles, cuánto puede consumir cada nivel de usuario y cómo se ve tu gasto total en API — sin pagar tarifas por puesto a un servicio de agregación gestionado.
Funciones principales de Coai
Agregación multiproveedor
Conectá OpenAI, Claude, Gemini, Azure, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen y más de 20 proveedores a través de una única plataforma y permití que los usuarios cambien entre ellos desde una sola interfaz.
Niveles de suscripción de usuario
Definí planes de suscripción gratuitos y pagos con cuotas de tokens por nivel, controlando cuánto puede consumir cada grupo de usuarios en todos los proveedores configurados.
Emisión de clave de API
Genere claves de API para sus usuarios para que puedan acceder a modelos configurados de forma programática — sin exponer nunca las credenciales de su proveedor ascendente.
Seguimiento de consumo y facturación
Monitoreá el consumo de tokens por usuario y los costos estimados en tiempo real, con límites configurables para evitar desbordes presupuestarios inesperados.
Mercado de modelos
Los usuarios descubren y seleccionan entre todos los proveedores configurados a través de un selector de modelos integrado, con soporte para llamadas a funciones y generación de imágenes cuando esté disponible.
¿Por qué ejecutar Coai en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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