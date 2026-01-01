Implementá PrestaShop con un solo clic.
Potente plataforma de e-commerce de código abierto que usan más de 300.000 tiendas online en todo el mundo, con gestión completa de productos, pagos y soporte multi-idioma.
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Lo que podés crear con PrestaShop
PrestaShop es una plataforma de e-commerce de código abierto completa, utilizada por comerciantes en más de 190 países. Ofrece todo lo necesario para gestionar una tienda online profesional lista para usar: gestión de catálogos de productos, procesamiento de pedidos, pasarelas de pago integradas (PayPal, Stripe y más), soporte multi-idioma y multi-moneda, y herramientas de SEO integradas — todo gestionado desde un panel de control intuitivo.
Alojar PrestaShop en tu propio VPS mantiene los datos de clientes y los registros de pago bajo tu control, te permite ajustar PHP y MySQL para un rendimiento óptimo, y escala con tu negocio sin tarifas por transacción ni precios por usuario de plataformas de e-commerce alojadas.
Funciones principales de PrestaShop
Catálogo Completo de Productos
Gestioná productos ilimitados con variantes, combinaciones, atributos y reglas de precios flexibles, incluyendo descuentos por volumen y campañas promocionales por tiempo limitado.
Pagos Integrados
Aceptá pagos a través de PayPal, Stripe, transferencia bancaria y decenas de pasarelas regionales mediante el marketplace de módulos — no se requiere código de pago personalizado.
Multilenguaje y Moneda
Vendé a clientes de todo el mundo con soporte nativo para múltiples idiomas, monedas y reglas impositivas en una única instalación de tienda desde un solo panel de administración.
Herramientas de SEO y Marketing
Las URLs personalizables, los campos meta, la generación de sitemaps y las herramientas integradas de cupones de descuento y programas de fidelización ayudan a impulsar el tráfico y las compras recurrentes.
Plantillas y Módulos
Un marketplace de miles de temas y módulos te permite extender el diseño y la funcionalidad sin tocar código, desde chat en vivo hasta puntos de fidelidad.
¿Por qué ejecutar PrestaShop en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
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