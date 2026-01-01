Implementá ExpenseOwl en un clic.
Gestor de gastos autoalojado y liviano con gráficos de panel, gestión de categorías e importación/exportación de CSV — no requiere base de datos.
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Lo que podés crear con ExpenseOwl
ExpenseOwl es una aplicación minimalista de seguimiento de gastos autoalojada que almacena todos los datos en archivos JSON locales sin necesidad de una base de datos externa. Ofrece un panel de control limpio con gráficos circulares y resúmenes de flujo de caja, una tabla de gastos ordenable para revisar las entradas, y un panel de configuración para gestionar categorías, moneda e importación/exportación de datos.
Alojar ExpenseOwl en tu propio VPS significa que tus registros financieros personales nunca salen de tu infraestructura. Su diseño liviano se implementa en segundos sin necesidad de mantener un servicio de base de datos, lo que lo convierte en una de las formas más sencillas de tener control total sobre tus datos financieros personales.
Funciones principales de ExpenseOwl
Panel de Gastos
Los gráficos de torta y los resúmenes de flujo de caja ofrecen un desglose visual instantáneo de los patrones de gasto en todas las categorías registradas.
Gestión por categorías
Definí y editá categorías de gastos personalizadas en el panel de configuración para que coincidan con tu sistema de presupuesto personal o familiar.
Importación y Exportación de CSV
Mové datos hacia y desde ExpenseOwl usando archivos CSV — útil para importar historial de otras aplicaciones o crear copias de seguridad portátiles.
No requiere base de datos
Todos los datos de gastos se almacenan en archivos JSON locales en el volumen nombrado, por lo que no hay ningún servicio de Postgres o MySQL para configurar o mantener.
Soporte PWA
Instalá ExpenseOwl como una Aplicación Web Progresiva en escritorio o móvil para una experiencia similar a una aplicación nativa directamente desde el navegador.
¿Por qué ejecutar ExpenseOwl en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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