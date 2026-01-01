Implementá YaCy en 1 clic.
Motor de búsqueda web autohospedado y entre pares que indexa y busca en la web sin servidores centrales ni seguimiento.
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Lo que podés crear con YaCy
YaCy es un motor de búsqueda web completamente distribuido, peer-to-peer, que se ejecuta enteramente en tu propio servidor. A diferencia de Google o Bing, no hay una autoridad central que controle los resultados de búsqueda; cada instancia de YaCy rastrea e indexa la web de forma independiente mientras se conecta a un índice global compartido mantenido por miles de otros pares de YaCy. Las consultas de búsqueda se hashean antes de ser compartidas con los pares, manteniendo las búsquedas privadas por diseño.
Alojar YaCy por tu cuenta te brinda un dispositivo de búsqueda privado sin seguimiento, sin influencia publicitaria en los rankings y sin registros de consultas enviados a terceros. También funciona como un motor de búsqueda de intranet, indexando recursos HTTP, FTP y SMB en una red local sin conectividad a internet.
Funciones principales de YaCy
Índice entre pares
Cada nodo YaCy se une a un índice distribuido global, compartiendo páginas rastreadas con sus pares y recibiendo resultados a cambio — no se requiere un servidor central.
Rastreador web integrado
Programaciones de rastreo configurables y controles de profundidad para indexar dominios de forma continua y mantener tus resultados de búsqueda locales actualizados y relevantes.
Búsqueda con privacidad primero
Las consultas de búsqueda se hashean antes de ser compartidas con la red P2P, evitando que cualquier par identifique lo que buscaste.
Modo de búsqueda de Intranet
Indexar y buscar recursos internos HTTP, FTP y SMB en una red local sin exponer ningún dato a internet pública.
API REST programable
Todas las funciones de administración son accesibles a través de endpoints REST de XML y JSON, lo que permite la automatización e integraciones personalizadas de portales de búsqueda.
¿Por qué ejecutar YaCy en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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