Implementá Matomo con una instalación de un clic.
Plataforma líder de estadísticas web de código abierto, utilizada por más de 1 millón de sitios web, que garantiza la propiedad total de los datos y el cumplimiento con el RGPD.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Matomo
Matomo es la plataforma de análisis web de código abierto líder en el mundo, utilizada por más de 1 millón de sitios web en más de 190 países. Como una alternativa a Google Analytics centrada en la privacidad, ofrece análisis detallados de visitantes, seguimiento de conversiones, mapas de calor, grabaciones de sesiones y pruebas A/B, manteniendo el 100% de tus datos en tu propia infraestructura. Ningún tercero recibe tus datos de visitantes, y el seguimiento se mantiene preciso incluso cuando los bloqueadores de anuncios bloquearían los scripts de análisis en la nube.
Alojar Matomo en tu propio VPS significa sitios web ilimitados, sin tarifas por visitante, y cumplimiento total con GDPR, HIPAA y otras regulaciones de residencia de datos, lo que la convierte en la plataforma de análisis preferida para organizaciones que no pueden enviar datos de visitantes a proveedores externos.
Funciones principales de Matomo
Propiedad Completa de los Datos
Todos los datos de los visitantes permanecen en tu infraestructura — sin compartir con terceros, sin perfilado por redes publicitarias y sin acceso de proveedores a tus análisis.
Cumplimiento GDPR
Los controles de privacidad integrados, la gestión de consentimientos y las herramientas de anonimización de datos facilitan el cumplimiento normativo.
Seguimiento de conversiones
Medí los objetivos, embudos y la atribución a lo largo de todo el recorrido de tus visitantes para entender qué impulsa las conversiones.
Mapas de calor y Grabaciones de sesión
Mirá dónde los usuarios hacen clic, se desplazan y dudan con mapas de calor visuales y sesiones de navegación grabadas.
Estadísticas de E-commerce
Rastreá los ingresos, el rendimiento de los productos, el abandono de carritos y el valor de por vida del cliente con informes de e-commerce dedicados.
Sitios web ilimitados
Monitoreá todos los sitios web que necesites desde una única instancia de Matomo, sin tarifas por sitio ni actualizaciones de plan.
¿Por qué ejecutar Matomo en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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