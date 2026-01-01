Implementá OpenFGA en un clic.
Motor de autorización de alto rendimiento inspirado en Google Zanzibar para modelar y aplicar un control de acceso granular a través de APIs HTTP y gRPC.
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Lo que podés crear con OpenFGA
OpenFGA es un motor de autorización de código abierto construido sobre los principios de Google Zanzibar, el sistema de permisos distribuido globalmente que impulsa Google Drive, Docs y Calendar. Permite a los equipos de ingeniería definir y aplicar políticas de control de acceso de grano fino utilizando un lenguaje de modelado legible por humanos, y luego evaluar esas políticas a alto rendimiento a través de una API HTTP o gRPC simple. Los modelos ReBAC (control de acceso basado en relaciones), RBAC (basado en roles) y ABAC (basado en atributos) son todos compatibles de forma nativa y se pueden combinar dentro de un único esquema de autorización.
Alojar OpenFGA en tu propio VPS mantiene la lógica de autorización y los datos de relación bajo tu control total, sin dependencia de proveedores ni precios por verificación. Las verificaciones de autorización se ejecutan con baja latencia contra tu propio almacenamiento PostgreSQL, y la API se integra limpiamente con aplicaciones escritas en cualquier lenguaje a través de los SDK oficiales.
Funciones principales de OpenFGA
Modelo Google Zanzibar
Expresar políticas de autorización como tuplas de relación tipadas — el mismo enfoque utilizado por Google Drive — permitiendo un control de acceso consistente y escalable en todos los servicios.
Controles de baja latencia
Diseñado para la ruta crítica de las solicitudes, OpenFGA evalúa las verificaciones de autorización en milisegundos para que las decisiones de permisos nunca se conviertan en un cuello de botella en las solicitudes de cara al usuario.
HTTP y gRPC APIs
Evaluar controles de acceso, escribir tuplas de relación y expandir árboles de acceso tanto sobre HTTP como gRPC, con SDKs oficiales para Go, Node.js, Python, Java y .NET.
Múltiples modelos de autenticación
Definí políticas RBAC, ReBAC y ABAC —o combiná las tres— dentro de un único esquema de autorización que cubra cada tipo de recurso en tu aplicación.
Persistencia de PostgreSQL
Las tuplas de relación y las versiones de modelos se almacenan en una base de datos PostgreSQL, proporcionando un estado de autorización duradero y consultable con consistencia transaccional.
¿Por qué ejecutar OpenFGA en Hostinger?
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