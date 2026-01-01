Implementá Scada-LTS con instalación en un clic.
Sistema SCADA web de código abierto para monitoreo industrial, paneles de control, alarmas y control de dispositivos basado en protocolos.
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Lo que podés crear con Scada-LTS
Scada-LTS es un sistema SCADA (Control de Supervisión y Adquisición de Datos) basado en Java y nativo de la web, diseñado para ingenieros que necesitan monitorear y controlar equipos industriales desde un navegador. Derivado del probado código base de Mango Automation, incluye un editor de vista gráfica, registro de datos históricos, gestión de alarmas, scripting y controladores integrados para Modbus, SNMP, OPC y otros protocolos industriales, sin licencias propietarias ni tarifas por etiqueta.
Alojar Scada-LTS en tu propio VPS mantiene los datos de proceso, las credenciales de los dispositivos y la actividad del operador completamente dentro de tu infraestructura, a la vez que hace que los paneles de control sean accesibles para los equipos de campo a través de HTTPS estándar sin exponer los PLC a internet público.
Funciones principales de Scada-LTS
Controladores multiprotocolo
Las fuentes de datos nativas Modbus, SNMP, OPC, HTTP y SQL se conectan a PLCs, sensores y sistemas existentes sin gateways de terceros.
Editor de vistas gráficas
El constructor de vistas de arrastrar y soltar permite a los ingenieros componer diagramas de simulación en vivo, medidores y gráficos de tendencias directamente en el navegador.
Alarmas y manejadores de eventos
Los niveles de alarma configurables con acciones de correo electrónico, scripting y puntos de ajuste convierten las anomalías en respuestas automatizadas en toda la planta.
Registro de datos históricos
Cada dato tiene marca de tiempo y se almacena en MySQL, lo que permite análisis de tendencias a largo plazo, informes y registros de auditoría regulatorios.
Scripting y puntos meta
Los metapuntos y manejadores de eventos basados en JavaScript calculan valores derivados, KPIs y lógica personalizada sin servicios externos.
Arquitectura nativa de la web
Funciona en Apache Tomcat con una interfaz de usuario completamente basada en navegador, para que los operadores accedan a los paneles desde cualquier dispositivo en la red.
¿Por qué ejecutar Scada-LTS en Hostinger?
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Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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