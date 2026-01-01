Implementá ESPHome con instalación en 1 clic.
Sistema de gestión de firmware basado en YAML para microcontroladores ESP8266 y ESP32 con un panel web y actualizaciones inalámbricas.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con ESPHome
ESPHome es un sistema de código abierto que convierte los microcontroladores ESP8266 y ESP32 en dispositivos de hogar inteligente usando archivos de configuración YAML simples. No se requiere programación en C++ — definí sensores, interruptores y pantallas en YAML, y ESPHome compila y flashea firmware optimizado automáticamente. Se integra de forma nativa con Home Assistant y es compatible con MQTT para cualquier plataforma de automatización.
Ejecutar ESPHome en un VPS proporciona una gestión de dispositivos siempre activa y compilación remota de firmware accesible desde cualquier lugar. Tus configuraciones de dispositivos se almacenan y respaldan de forma centralizada, y las actualizaciones inalámbricas (OTA) se pueden activar sin estar en la red local donde residen los dispositivos físicos.
Funciones principales de ESPHome
Configuración YAML
Definí el comportamiento del dispositivo ESP en archivos YAML simples con validación automática — no se requieren conocimientos de C++ ni configuración de IDE.
Actualizaciones inalámbricas
Enviá actualizaciones de firmware de forma inalámbrica a todos tus dispositivos ESP sin acceso físico, facilitando el mantenimiento de grandes implementaciones.
Integración con Home Assistant
La integración nativa de API con Home Assistant permite el descubrimiento instantáneo de dispositivos y un control local de latencia cero sin dependencia de la nube.
Más de 500 componentes
La compatibilidad con cientos de sensores, pantallas, controladores LED y actuadores significa que casi cualquier hardware puede integrarse de forma inmediata.
Registro en tiempo real
Vea registros de dispositivos en tiempo real directamente en el panel web para solucionar problemas rápidamente y monitorear las lecturas de los sensores durante el desarrollo.
¿Por qué ejecutar ESPHome en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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