ESPHome es un sistema de código abierto que convierte los microcontroladores ESP8266 y ESP32 en dispositivos de hogar inteligente usando archivos de configuración YAML simples. No se requiere programación en C++ — definí sensores, interruptores y pantallas en YAML, y ESPHome compila y flashea firmware optimizado automáticamente. Se integra de forma nativa con Home Assistant y es compatible con MQTT para cualquier plataforma de automatización.

Ejecutar ESPHome en un VPS proporciona una gestión de dispositivos siempre activa y compilación remota de firmware accesible desde cualquier lugar. Tus configuraciones de dispositivos se almacenan y respaldan de forma centralizada, y las actualizaciones inalámbricas (OTA) se pueden activar sin estar en la red local donde residen los dispositivos físicos.