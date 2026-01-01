Implementá Mongo Express con instalación en un clic.
Interfaz administrativa basada en web para MongoDB que te permite navegar, editar y gestionar bases de datos a través de un navegador.
Elegí un plan VPS para Mongo Express
Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Mongo Express
Mongo Express es una interfaz web ligera y de código abierto para MongoDB, construida con Node.js y Bootstrap 5. Permite conectarse a una instancia de MongoDB y empezar de inmediato a navegar por bases de datos, explorar colecciones, editar documentos y ejecutar consultas, todo desde una pestaña del navegador, sin necesidad de un cliente de base de datos local. La interfaz maneja operaciones CRUD completas en bases de datos, colecciones y documentos individuales, y es compatible con toda la gama de tipos de datos BSON para que los documentos se muestren y editen con precisión.
Alojar Mongo Express junto con tu base de datos MongoDB en un VPS mantiene ambos servicios en la misma red privada, por lo que el puerto de tu base de datos nunca queda expuesto a internet mientras que la interfaz de administración sigue siendo accesible por HTTPS a través de Traefik.
Funciones principales de Mongo Express
Operaciones CRUD completas
Crear, leer, actualizar y eliminar bases de datos, colecciones y documentos a través de una interfaz de navegador limpia sin escribir ningún comando de shell.
Editor de documentos en línea
Editá documentos directamente en la interfaz de usuario con soporte completo para tipos BSON, para que valores como ObjectId, Date y NumberLong se manejen correctamente.
Importación y exportación de colecciones
Importar y exportar datos de colecciones en formato JSON para migraciones, copias de seguridad o para compartir instantáneas de conjuntos de datos entre entornos.
Gestión de índices
Ver, crear y eliminar índices en cualquier colección para entender y optimizar el rendimiento de las consultas sin salir del navegador.
Gestión de archivos de GridFS
Explorá y gestioná archivos grandes almacenados en buckets de MongoDB GridFS directamente a través de la interfaz de usuario.
¿Por qué ejecutar Mongo Express en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀
¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.
Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.
Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es espectacular. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae, nunca falla.
La empresa anda muy bien, estoy muy feliz con los servicios que contraté con ellos. No es tan cara como otras y tiene planes y configuraciones VPS muy buenos.