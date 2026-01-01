Mongo Express es una interfaz web ligera y de código abierto para MongoDB, construida con Node.js y Bootstrap 5. Permite conectarse a una instancia de MongoDB y empezar de inmediato a navegar por bases de datos, explorar colecciones, editar documentos y ejecutar consultas, todo desde una pestaña del navegador, sin necesidad de un cliente de base de datos local. La interfaz maneja operaciones CRUD completas en bases de datos, colecciones y documentos individuales, y es compatible con toda la gama de tipos de datos BSON para que los documentos se muestren y editen con precisión.

Alojar Mongo Express junto con tu base de datos MongoDB en un VPS mantiene ambos servicios en la misma red privada, por lo que el puerto de tu base de datos nunca queda expuesto a internet mientras que la interfaz de administración sigue siendo accesible por HTTPS a través de Traefik.