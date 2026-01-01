Implementá PentAGI en un clic.
Sistema de agente de IA totalmente autónomo que ejecuta tareas complejas de pruebas de penetración desde un único panel de control autoalojado.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con PentAGI
PentAGI es un sistema de agentes de IA totalmente autónomo que lleva a cabo tareas complejas de pruebas de penetración sin supervisión humana constante. Orquesta agentes de IA especializados —planificadores, investigadores, codificadores y pentesters— que razonan sobre un objetivo, eligen las herramientas adecuadas y las ejecutan dentro de contenedores Docker aislados para descubrir y validar vulnerabilidades.
Conectá tus propias claves de OpenAI, Anthropic o Google Gemini y PentAGI gestiona todo el proceso, desde el reconocimiento hasta la elaboración de informes, utilizando una base de conocimientos con capacidad de búsqueda respaldada por una base de datos pgvector y un web scraper integrado. El autoalojamiento en tu propio VPS mantiene los datos de escaneo sensibles, las credenciales y los hallazgos completamente en tu infraestructura en lugar de un servicio de seguridad de terceros.
Funciones principales de PentAGI
Agentes de IA autónomos
Agentes planificadores, investigadores, programadores y pentesters colaboran para ejecutar proyectos completos sin intervención humana paso a paso.
Traé tu propio LLM
Conectá modelos de OpenAI, Anthropic, Google Gemini, DeepSeek o de Ollama local y cambiá de proveedores cuando quieras.
Ejecución aislada de herramientas
Agentes inician contenedores Docker descartables para ejecutar herramientas de seguridad, manteniendo cada comando aislado del host.
Biblioteca de conocimiento vectorial
Una base de datos pgvector integrada les proporciona a los agentes memoria a largo plazo de hallazgos, objetivos y pasos previos a lo largo de una tarea.
Búsqueda web integrada
Un raspador integrado y conectores de búsqueda permiten a los agentes recopilar exploits, avisos y documentación a demanda.
¿Por qué ejecutar PentAGI en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
El mejor hosting VPS con Docker
Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.
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