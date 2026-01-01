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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más

Docker manager
Acceso rápido a logs del contenedor
Actualizaciones en 1 clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
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Data Centers en todo el mundo
Dominio gratis por 1 año
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Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Podés pagar en hasta 12 cuotas

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Lo que podés crear con Rybbit

Rybbit es una plataforma de analíticas web centrada en la privacidad, diseñada como una alternativa moderna a Google Analytics. Ofrece vistas de página, sesiones, tasas de rebote, referidores, datos geográficos y repeticiones de sesión sin usar cookies ni seguimiento entre sitios, lo que convierte la conformidad con GDPR en una característica integrada, no en algo secundario.

Impulsado por ClickHouse para el almacenamiento de eventos de alto rendimiento y PostgreSQL para los datos de la aplicación, Rybbit gestiona grandes volúmenes de eventos con consultas rápidas en el panel. El autoalojamiento elimina las tarifas por sitio y los límites de retención de datos, dándote la propiedad total de los datos de los visitantes en todas tus propiedades.

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Lo que podés crear con {name}

Funciones principales de Rybbit

Seguimiento sin cookies

Rastrea visitantes sin cookies ni huellas digitales, eliminando la necesidad de banners de consentimiento mientras se mantiene en cumplimiento con GDPR y CCPA.

Grabaciones de Sesión

Graba y reproduce sesiones de usuario para entender exactamente cómo los visitantes navegan por tu sitio y dónde abandonan.

Seguimiento de eventos personalizados

Capturá cualquier interacción del usuario con eventos personalizados y propiedades JSON para un análisis detallado del embudo y optimización de la conversión.

Panel de control en tiempo real

Consultá el conteo de visitantes en vivo, las páginas activas y las actualizaciones instantáneas de métricas para que puedas monitorear los picos de tráfico a medida que ocurren.

Soporte multi-sitio

Gestioná las analíticas de varios sitios web desde un único panel de control con controles de acceso a nivel de organización para equipos.

¿Por qué ejecutar Rybbit en Hostinger?

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Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.

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Ubicación de servidor recomendada:

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Gad Iradufasha
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Estoy súper contento con el hosting VPS de Hostinger. El uptime es siempre excelente y mi sitio funciona perfecto. Y cuando necesité ayuda, el soporte técnico fue rápido, claro y muy útil.

Maxim Shishkin
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Todo funciona genial con Hostinger: el chatbot con IA y el chat humano si la IA no puede ayudarte. Ah, y el VPS es una bomba, sin altibajos. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Sigan así! 🚀

Noel
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¡Por fin una empresa de VPS que hace las cosas bien! Buen precio, un panel excelente que valora el tiempo del usuario, backups sin complicaciones, buen soporte y total confiabilidad. Uno realmente se siente seguro.

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Contacté al soporte de Hostinger después de perder acceso a mi instancia autogestionada de n8n, y quedé más que impresionado. Kodee y Mohammad del equipo de soporte fueron increíblemente pacientes y detallistas.

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Mil gracias a Carla por ayudarme con la actualización de n8n en mi VPS de Hostinger. Se nota que es profesional y sabe del tema. Gracias de nuevo, Carla.

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