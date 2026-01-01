Implementá Rybbit en un clic.
Plataforma moderna de análisis web de código abierto que rastrea el comportamiento de los visitantes sin cookies, scripts de seguimiento ni recopilación invasiva de datos.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con Rybbit
Rybbit es una plataforma de analíticas web centrada en la privacidad, diseñada como una alternativa moderna a Google Analytics. Ofrece vistas de página, sesiones, tasas de rebote, referidores, datos geográficos y repeticiones de sesión sin usar cookies ni seguimiento entre sitios, lo que convierte la conformidad con GDPR en una característica integrada, no en algo secundario.
Impulsado por ClickHouse para el almacenamiento de eventos de alto rendimiento y PostgreSQL para los datos de la aplicación, Rybbit gestiona grandes volúmenes de eventos con consultas rápidas en el panel. El autoalojamiento elimina las tarifas por sitio y los límites de retención de datos, dándote la propiedad total de los datos de los visitantes en todas tus propiedades.
Funciones principales de Rybbit
Seguimiento sin cookies
Rastrea visitantes sin cookies ni huellas digitales, eliminando la necesidad de banners de consentimiento mientras se mantiene en cumplimiento con GDPR y CCPA.
Grabaciones de Sesión
Graba y reproduce sesiones de usuario para entender exactamente cómo los visitantes navegan por tu sitio y dónde abandonan.
Seguimiento de eventos personalizados
Capturá cualquier interacción del usuario con eventos personalizados y propiedades JSON para un análisis detallado del embudo y optimización de la conversión.
Panel de control en tiempo real
Consultá el conteo de visitantes en vivo, las páginas activas y las actualizaciones instantáneas de métricas para que puedas monitorear los picos de tráfico a medida que ocurren.
Soporte multi-sitio
Gestioná las analíticas de varios sitios web desde un único panel de control con controles de acceso a nivel de organización para equipos.
¿Por qué ejecutar Rybbit en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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