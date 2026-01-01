Rybbit es una plataforma de analíticas web centrada en la privacidad, diseñada como una alternativa moderna a Google Analytics. Ofrece vistas de página, sesiones, tasas de rebote, referidores, datos geográficos y repeticiones de sesión sin usar cookies ni seguimiento entre sitios, lo que convierte la conformidad con GDPR en una característica integrada, no en algo secundario.

Impulsado por ClickHouse para el almacenamiento de eventos de alto rendimiento y PostgreSQL para los datos de la aplicación, Rybbit gestiona grandes volúmenes de eventos con consultas rápidas en el panel. El autoalojamiento elimina las tarifas por sitio y los límites de retención de datos, dándote la propiedad total de los datos de los visitantes en todas tus propiedades.