Implementá MediaGo con instalación en un clic.
Rastreador y descargador de videos autohospedado que captura M3U8, HLS, YouTube, Bilibili y más de 1000 sitios adicionales.
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Todos los planes incluyen todo lo que necesitás y más
Lo que podés crear con MediaGo
MediaGo es un descargador de videos de código abierto que combina una interfaz de usuario basada en navegador con motores probados como yt-dlp, aria2, N_m3u8DL-RE y BBDown. Detecta y guarda transmisiones de listas de reproducción M3U8 y HLS, YouTube, Bilibili, Twitter, Instagram, Reddit y más de mil sitios compatibles, luego convierte el resultado a cualquier formato o calidad sin un paso de ffmpeg separado.
Ejecutar MediaGo en tu propio VPS significa que las descargas se realizan en un servidor rápido y siempre activo en lugar de en tu laptop, y los archivos permanecen en un almacenamiento que vos controlás. Una extensión de navegador complementaria y una API HTTP te permiten enviar enlaces desde cualquier dispositivo a la misma cola, con gestión de tareas, progreso e historial expuestos a través de un panel web limpio.
Funciones principales de MediaGo
Rastreador de M3U8 y HLS
Detectar y descargar transmisiones segmentadas desde cualquier página web, incluyendo capturas en vivo sin DRM y listas de reproducción a pedido.
Motor yt-dlp
El soporte yt-dlp incluido descarga videos de YouTube, Twitter, Instagram, Reddit y más de mil otros sitios compatibles directamente.
Descargador de Bilibili
La integración nativa de BBDown descarga videos de Bilibili, danmaku, subtítulos y pistas de audio de alta calidad que no están disponibles para la mayoría de los descargadores genéricos.
Extensión del navegador
La extensión complementaria para Chrome y Firefox detecta videos en cualquier página y los pone en cola en tu servidor con un solo clic.
Conversión de formato en la aplicación
Convertí las descargas terminadas a otros formatos o calidades con el pipeline de ffmpeg incluido sin salir del panel de control.
HTTP API y automatización
La API REST completa permite que scripts, asistentes de IA y herramientas de terceros creen tareas, consulten el progreso y gestionen la cola de descargas.
¿Por qué ejecutar MediaGo en Hostinger?
Publicación en 1 clic
Tu aplicación lista para usar al instante con una configuración ya preparada. Sin instalación manual ni pasos complejos.
Seguridad confiable
Protegé tus aplicaciones con un firewall integrado, DDoS y monitoreo continuo.
Docker manager integrado
Ejecutá y gestioná múltiples contenedores de Docker desde un solo lugar. Deploy, actualización y monitoreo simplificado para tus proyectos.
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